L’acquagym è uno sport che viene praticato da molti, anche dalle donne in gravidanza, in quanto presenta tanti benefici e poche controindicazioni.

Siete tutte pronti per praticare un esercizio fisico in acqua? Conoscete l’acquagym? Dopo l’acquabike vi presentiamo quest’altra attività. E’ una delle migliori soluzioni per allenarsi, se volete dimagrire e allo stesso tempo trovare sollievo dal caldo.

Con questa disciplina si eseguono gli esercizi che si praticano in palestra, ma si effettuano in acqua.

Scopriamo tutti in cosa consiste questo esercizio fisico e quali sono i vantaggi.

Acquagym: cosa è

L’acquagym è uno sport che si pratica in acqua e prende spunto da mosse che appartengono alle seguenti attività sportive:

danza

jogging

box

judo

aerobica.

Gli esercizi si svolgono in acqua, possiede tantissimi vantaggi, quindi lo rende uno sport adatto a tutti. Durante un corso di acquagym si eseguono una serie di esercizi di ginnastica a ritmo di musica che aiutano a sviluppare la muscolatura e favoriscono l’elasticità delle articolazioni.

Benefici

E’ uno sport adatto a tutti ed è consigliato soprattutto agli atleti che sono in fase di riabilitazione dopo un infortunio. Scopriamo tutti i benefici.

I movimenti sono facilitati: in acqua si è più leggeri, quindi gli esercizi sono più facili da realizzare e, soprattutto, l’estensione del movimento è maggiore. Si limitano i traumi: s volgere un’attività in acqua si riduzione notevolmente il rischio di infortuni, stando all’interno della piscina, avvertirai solamente il 10% del tuo peso corporeo. Inoltre quando si eseguono gli esercizi si ha un impatto pressoché nullo sulle articolazioni, quindi si limita il pericolo di incorrere in spiacevoli traumi. Si tonifica il corpo in modo uniforme: per muoversi nell’acqua si usano tutti i muscoli, senza rendersene conto. Il corpo diventa tonico e armonioso. Si bruciano calorie perché il corpo si difende dalla temperatura dell’acqua. L’acqua oppone resistenza ai movimenti, così facendo i muscoli devono lavorare di più e di conseguenza l’organismo spende più energia. Si migliora la circolazione venosa: grazie alla pressione dell’acqua e l’idromassaggio che si crea durante gli esercizi svolti, la circolazione si attiva, stimolando il ritorno del sangue verso il cuore. È rilassante: l’acqua ha un effetto rilassante sul vostro stato d’animo, infonde una sensazione di leggerezza e di serenità. Essendo ben riscaldata l’acqua, si favorisce il rilassamento muscolare e psicologico, quindi si alleviano dolori, rigidità e stress. Ideale per le persone in sovrappeso e donne in gravidanza: i n acqua c’è l’assenza di gravità quindi è indicato per le persone in forte sovrappeso e alle donne in gravidanza . L’acqua vi farà eseguire dei movimenti fluidi , sicuramente con i chili di troppo, sarebbe più complicato farli fuori dall’acqua. Glutei tonici e addio alla cellulite: con gli esercizi si assottiglia la zona inferiore del corpo. Si brucia il grasso di deposito su glutei e cosce e ci aiuta a contrastare in modo efficace la cellulite. Allevia il mal di schiena: non viene sottoposta a sforzi eccessivi.

Risultati: quando si notano

Per beneficiare di tutto ciò vi dovete allenare almeno tre volte alla settimana.

I risultati dell’acquagym per quanto riguarda il rafforzamento e la tonificazione muscolare cominciano a essere visibili già dalle prime sedute. Le persone che vogliono perdere peso, devono avere un pò di pazienza, occorre molta costanza e una certa frequenza. Come ribadito, se si vogliono ottenere risultati visibili in termini di peso, dovrete praticare l’acquagym almeno tre volte a settimana per qualche mese.

Controindicazioni

L’acquagym ha poche controindicazioni, innanzitutto viene svolto in piscina, quindi si possono verificare delle irritazione cutanea dovuta al cloro. Si può incorrere a fastidiose infezioni se gli ambienti non sono puliti. Per questo motivo è sempre opportuno utilizzare le ciabatte fuori la piscina e nelle docce.

