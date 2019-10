U&D, Luigi Mastroianni: “ecco cosa sta accadendo con Irene”

L’ex tronista di Uomini e donne, Luigi Mastroianni, rompe il silenzio e svela la verità: “ecco cosa sta accadendo tra me e Irene Capuano”.

Crisi confermata tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia di Uomini e Donne sta attraversando un momento delicato e dopo settimane di rumors, a svelare la verit è l’ex tronista che ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la verità ai fans.

Luigi Mastroianni rompe il silenzio: “rispettate questo momento tra me e Irene Capuano”

Dopo essere rimasto in silenzio, Luigi Mastroianni ha deciso finalmente di parlare per fare chiarezza sulla sua storia con Irene Capuano. I due che si sono conosciuti e innamorati durante la scorsa stagione di Uomini e donne stanno attraversando un momento delicato e a confermarlo è proprio l’ex tronista che, pur non parlando di rottura, lascia intendere la presenza di problemi di coppia.

Di fronte al commento di una fan che chiedeva news su una coppia mediatica sparita nel nulla, Luigi ha scritto: “Saprete quando sarà il momento. Se veramente ci volete bene, dovreste capire e rispettare questo momento. Buona serata”, lasciando intendere di voler preservare, per il momento, la sua privacy e quella di Irene.

La stessa Capuano, pochi giorni fa, era sulla stessa lunghezza d’onda del fidanzato: “Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi, ci sono dei momenti sì e dei momenti no“. Sempre su Instagram, aveva poi aggiunto: “Non credete a queste str*****e, per dirvela senza filtri. Finché non esce niente dalle nostre bocche il resto è totalmente vuoto, aria. Quindi pace, amore e gioia infinita anche per chi spara queste minc****e, detta alla siciliana. Detto questo buon weekend a tutti”.

LEGGI ANCHE:

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!