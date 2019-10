Figlio in arrivo per Andrea Zelletta? La fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, annuncia: “stiamo costruendo una famiglia”.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni diventeranno presto genitori? A spiazzare i fans è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, su Instagram, ha pubblicato una foto di coppia accompagata da parole che hanno indotto i fans a credere che la cicogna sia già in viaggio, ma è davvero così?

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “stiamo costruendo una famiglia”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni stanno insieme da pochi mesi, ma il loro rapporto è diventato talmente importante da averli spinti ad iniziare ufficialmente una convivenza. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono sempre più innamorati e felici come ha spiegato Natalia sui social rassicurando i fans che le chiedevano news sulla sua storia d’amore.

Ragazzi in questi giorni mi avete chiesto come sta andando la relazione tra me e andrea… Ed io ora vi dirò in breve tutto.

Il nostro rapporto è sempre perfetto, stiamo costruendo mattone dopo mattone una famiglia.

Ci amiamo e vogliamo sempre stare insieme anche se i nostri lavori ci dividono ogni tanto però c’è sempre la voglia di viverci ogni giorno sempre di più.

Ovviamente qualche volte ci becchiamo… ahahah ma sapete quanto durano i nostri litigi? 10 minut”, ha scritto la Paragoni.

Quel “stiamo costruendo mattone dopo mattone una famiglia”, non è passato inosservato agli occhi dei fans che, in attesa di conoscere il primo figlio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, sperano che anche per Andrea e Natalia la cicogna sia già in viaggio. Per il momento, però, sembra che quel momento non sia ancora arrivato.

Andrea e Natalia, infatti, sono ancora giovanissimi e, per il momento, preferiscono godersi il rapporto a due prima di fare un passo così importante.

