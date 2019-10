Stasera in tv, mercoledì 22 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo e tutti i programmi che i canali in chiaro proporranno per la prima serata.

Arriva come ogni giorno il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, un dettagliato elenco che illustra tutti i programmi che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporci per questo martedì sera.

Che cosa vorrai vedere? Un film, uno show o un programma di approfondimento? Le proposte sono a dir poco numerose e senza dubbio tra le tante alternative ci sarà anche quella più su misura per voi.

Continuate a leggere qui su CheDonna.it e scegliete assieme a noi il trattenimento per il mercoledì sera perfetto.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 22 ottobre

Rai Uno – La strada di casa – Stagione 2 Episodio 9 (Fiction)

Un corpo esanime in un lago di sangue e al suo fianco viene trovato Fausto con l’arma ancora tra le mani. Fausto inizialmente dichiara di non conoscere la vittima ma poi, domanda dopo domanda, il commissario Leonardi smaschera il sospettato. Alla fine però ci penserà la scientifica a scagionare Fausto: l’ora del decesso della vittima, infatti, risulta essere precedente al suo ritrovamento sul luogo del delitto. Peccato però che la verità è ancora ben lontana dall’emergere.

Rai Due – Il Collegio (Docureality)

Un Collegio del 1982 e un gruppo di ragazzi tra i 12 ed i 19 anni che dovrà abbandonare la propria vita moderna e tecnologica per immergersi in un universo di formazione e di relazioni estremamente diverso da quello a cui sono abituati, una costante prova che non tutti forse potranno superare.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.