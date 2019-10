Sierra chi sono: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

I Sierra chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

I Sierra sono un duo romano formato da Giacomo e Massimo: hanno 26 anni e vivono a Roma. Giacomo cresce circondato dalla musica con il padre tastierista mentre Massimo è figlio di due medici che supportano il suo percorso nonostante sperassero per lui un futuro diverso.

Il duo musicale sono sulla stessa lunghezza d’onda e questo gli permette di produrre testi meravigliosi. Hanno due personalità completante diverse, il primo è un caciarone e casinista mentre il secondo è più misterioso e introverso. L’origine del loro nome? “Il nome Sierra nasce dalla volontà di creare un luogo immaginario, desolato, una sorta di scatola vuota in cui poterci riporre quello che si vuole. La Sierra è la parte malinconica dentro ognuno di noi”

Il loro nome diventa noto nel panorama musicale grazie alla partecipazione al talent show si Sky, X-Factor ma scopriamo qualcosa in più su questo inaspettato duo romano.

Nome gruppo: I Sierra

Età: 26 (entrambi)

Data di nascita: 1993

Luogo di nascita: Roma (entrambi)

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantanti

Account social: Instagram

Sierra: Instagram e vita privata

I Sierra non sono molto attivi sui social. Il suo account Instagram è seguito da 10,5mila persone e conta solo 14 post, un profilo molto recente creato a maggio del 2019. Amano condividere principalmente selfie, video in cui cantano, foto insieme adi suoi amici e colleghi di lavoro. Sui social è possibile trovare numerosi profili falsi ma il loro account ufficiale è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo la sua partecipazione a X-Factor. Invece per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo praticamente niente.

Sierra: carriera

I Sierra si sono avvicinati alla musica in modi del tutto differenti. Infatti, Massimo, a tal proposito racconta “Io ho capito che volevo fare musica da quando ero bambino, me lo sentivo dentro. Ho sentito una sorta di chiamata, ho iniziato con la batteria poi autoproducendomi, scrivendo.. è sempre stata la mia passione principale” Mentre per Giacomo è stato più facile: “Io fortunatamente ho un padre che è molto ispirato musicalmente, un bravo pianista e tastierista. Mi ha bombardato di vibrazioni fin da quando ero bambino quindi la musica è sempre stata sempre presente.”

Il gruppo nasce all’incirca due anni fa e vantano, già, la pubblicazione di un EP, Castelli di sabbia: “Cantiamo insieme da circa 2 anni e abbiamo un nostro studio. Ci autoproduciamo, investiamo nella musica e siamo molto determinati a prescindere da come andrà quest’esperienza, è quello che vogliamo fare nella vita”

I Sierra descrivono così la loro musica: “Con la Sierra serve il 3 occhio. La chiave di lettura è al di fuori delle tue convinzioni e degli stereotipo odierni. Siamo fatti di libertà; ma l’anarchia non è nulla se non è accompagnata da un’autogestione a misura nostra. Presto lo spettro totale del nostro movimento vi sarà più chiaro. L’attesa ne varrà la pena. Vivete liberi e Sierrani sempre”.

Nel 2019 decidono di partecipare ad X-Factor, usando il programma come vero e proprio trampolino di lancio. Si presentano sul palco con il brano Enfasi, una cover remix di Stolen Dance dei Milky Chance, discutendo molto successo da parte del pubblico. Grazie alla loro bravura riescono a superare anche Bootcamp guadagnandosi un posto per i live.

Sierra: testo Enfasi

Queste sono le lettere di un uomo che ha vissuto qui

è l’esperienza degli sbagli vale molto di più

toccare il cielo con un dito e capire che eri il mare

mi son scordato che vuol dire amare

porto il sole sulla pelle sono luminoso

mille dubbi nel tragitto ma comunque andare

ma comunque vare vivo per cantare

musica da culla per il mio riposo

dentro questo mondo sto in disparte

come dentro al selfie di uno sconosciuto

che mi ha preso in un istante

felicità distante

tipo me e te

prima Mercurio e Sole

ora Plutone e Marte

vorrei conoscere una donna senza dialogare

baciarla con la mente

pensarla con le mani

senza fare progetti per domani

senza puntare a quelle posizioni ambite

le nostre vite le nostre corse

le nostre crisi le nostre forze

io sono al centro di un vortice

la testa pensa vivo per inerzia

di emozione terza

da quando ho preso in mano la penna

ho dato vita ai nostri desideri

ho dato vita ai miei mostri deleteri

oggi come ieri

parliamo con enfasi

solo se non ci vediamo da anni

non voglio amare se poi devo odiarti

non devi darmi se poi devo darti

parliamo con enfasi

solo se abbiamo qualcosa in comune

lungo la strada abbiamo perso il lume

per diventare mare devi essere fiume

parliamo con enfasi

solo se non ci vediamo da anni

non voglio amare se poi devo odiarti

non devi darmi se poi devo darti

parliamo con enfasi

solo se abbiamo qualcosa in comune

lungo la strada abbiamo perso il lume

per diventare mare devi essere fiume

parliamo con enfasi

le lucciole nella mia tasca mi fanno lo shake

e la mia ombra la luce del faro mi segue

ho le chiavi tu resta lì

che prima o poi ritornerò

dei tuoi graffi mi libererò

non sarà mai peggio di così

questi voli lasciano le impronte ma

il vento le copre con cura

se la notte mi prende misura

darò mezza luna

e porto cassa

fino a reggere il volume

tipo riposto col tuo pensiero

per tutti quanto ho un costume da alieno

fammi sparire davvero

che anche se mi vedevi non c’ero

ho lasciato qualcosa nel cielo

ed aveva il sapore di te

fammi sparire nel blu

che il cielo è il mio pass par tout

ho lasciato qualcosa ma tu

mi fai perdere davvero

anche quando non volevo

anche quando non volevo

parliamo con enfasi

solo se non ci vediamo da anni

non voglio amare se poi devo odiarti

non devi darmi se poi devo darti

parliamo con enfasi

solo se abbiamo qualcosa in comune

lungo la strada abbiamo perso il lume

per diventare mare devi essere fiume

parliamo con enfasi

solo se non ci vediamo da anni

non voglio amare se poi devo odiarti

non devi darmi se poi devo darti

parliamo con enfasi

solo se abbiamo qualcosa in comune

lungo la strada abbiamo perso il lume

per diventare mare devi essere fiume

te che volevi me

che volevi te

solamente quando me non volevo te

me che volevo te

