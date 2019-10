Le previsioni meteo svelano che tempo farà domani sull’intera Penisola e ce lo illustrano in un’accurato prospetto zona per zona.

Un vero e proprio ritorno dell’estate sembra attenderci nelle prossime ore al nord, al centro e anche al sud Italia.

Il sole imperversa un po’ ovunque e le nubi sono solo un lontano ricordo così come le piogge che hanno preceduto l’ultimo weekend appena trascorso.

Il tepore e tanta luce sembrano dunque attenderci ma vediamo più nel dettaglio che cosa le previsioni mete di domani ci hanno riservato per le prossime ore, quelle di mercoledì 23 ottobre.

Previsioni meteo di domani, mercoledì 23 ottobre

Lontano ancora il tempo delle galoche e dell’ombrello sempre a portata di mano. Il sole è ancora protagonista delle previsioni meteo di domani, un prospetto che ci parla di bel tempo un po’ ovunque e di temperature stabilmente miti in ogni area dello stivale.

Vediamo dunque, zona per zona, come apparirà l’Italia nelle prossime ore dal punto di vista meteorologico. Che previsioni del tempo siano!

Nord

Nebbie e nubi basse in Valpadana al mattino saranno l’unica eccezione a una situazione generalmente soleggiata per l’intero nord del Paese con ampi spazi di un bel tempo che fa quasi pensare all’estate. Su finire della giornata, tra Liguria e Piemonte, compariranno alcune nubi con relativi piovaschi. Le temperature rimango comunque stabili, con massime tra i 21 e i 25 gradi.

Centro

Anche il centro del Paese appare in larga parte soleggiato, con tempo stabile fatta eccezione esclusivamente per nebbie e foschie che si addenseranno sulle coste adriatiche. Solo sulla Sardegna si noterà in serata un parziale peggioramento. Le temperature rimangono stabili, con massime che ondeggeranno tra i 23 e i 27 gradi.

Sud

Al più qualche innocua velatura in transito e locali nebbie di primo mattino potranno minimamente intaccare il bel tempo che pare imperversare sull’intero meridione del Paese. Non mancherà anche il caldo con le temperature che si manterranno per lo più stabili, con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

