Norvegia, un uomo ruba un’ambulanza e travolge alcuni passanti. I tanti rimasti feriti. Tutto quello che c’è da sapere in un video

La Norvegia, per la precisione Oslo, è stata teatro di uno spiacevole avvenimento. Infatti, questa mattina, un uomo ha rubato un’ambulanza e si è lanciato contro la folla compendo numerosi passanti.

La polizia norvegese ha aperto il fuoco ed è riuscita a bloccare la vettura: “Sono stati esplosi colpi per fermare il sospettato, che non è gravemente ferito”. Tuttavia non è chiara la motivazione che ha spinto l’uomo a mettere in atto questo terribile gesto.

