Lisa Fusco è stata l’ospite a sorpresa di questa puntata di Pomeriggio 5. Durante la diretta, la showgirl ha messo in imbarazzo Barbara d’Urso.

Lisa Fusco è stata l’ospite a sorpresa di questa puntata di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso, infatti, ad inizio puntata aveva mostrato ai suoi fedeli telespettatori una casa molto particolare, interamente decorata con il colore oro, e soltanto più avanti avrebbe svelato a quale personaggio del piccolo schermo appartiene.

La casa, come annunciato, è di proprietà di Lisa che durante la diretta ha messo in imbarazzo la d’Urso a causa del suo eccentrico gusto dell’arredamento, tant’è che la conduttrice stentava a credere che fosse tutto vero.

Non appena Barbara d’Urso si è collegata con la casa di Lisa Fusco, quest’ultima ha iniziato a mostrare la sua abitazione a tutto il pubblico di Pomeriggio Cinque.

La showgirl ha affermato di amare il colore oro e per questo la sua casa ne è impregnata. Lisa ha mostrato alla bella conduttrice anche le particolari decorazioni che ha scelto per decorare il salotto. Mostrando all’occhio indiscreto delle telecamere statue dalla pelle scura, che ha ribattezzato Francesco.

“Ti prego” ha esordito Barbara d’Urso. “Giurami che non è vero e che tutto questo è finto, fatto solo per la tv”, ha chiesto la conduttrice. Purtroppo però sembra essere tutto vero. Non è la prima volta, infatti, che Lisa Fusco lascia di stucco a Pomeriggio 5.

Già in passato, sempre attraverso un collegamento con gli studi di Cologno, confidò di aver perso la verginità a 36 anni, mentre ora mostra fiera la sua abitazione color oro.

Una puntata divertente e leggera, di quelle che piacciono tanto ai telespettatori. Anche se, prima della diretta, la conduttrice di canale 5 ha scelto di levarsi qualche sassolino dalla scarpa, replicando a tutti i suoi colleghi che hanno criticato Live Non è la d’Urso, affermando che è contenta di aver donato loro qualche minuto di visibilità. Considerato che erano personaggi di cui non si parlava da un po’.

