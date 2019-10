Astrologia: l’età migliore per sposarti in base al segno zodiacale

Esiste un’età ideale per il matrimonio? gli astri sembrano essersi interessati alla questione e hanno previsto l’età ideale per ciascuno dei segni dello zodiaco

Il matrimonio è il massimo compimento della relazione ed è un importante punto di svolta. Ogni persona arriva a questa realizzazione seguendo i propri tempi, tempi che possono dipendere dal proprio carattere, dal proprio ambiente, dalla propria responsabilità o dalla propria maturità perché è una transizione che porta molti cambiamenti nella vita.

Ecco qual’è l’età giusta per sposarti secondo il tuo segno zodiacale:

Ariete

L’Ariete è piuttosto impaziente.Vuole ottenere tutto subito! Potrebbe essere utile per loro non correre troppo nella loro vita amorosa e fare scelte sbagliate in termini di impegno. Questa impulsività diminuirà verso l’età di 30-35 anni, dove la loro esperienza e la loro maturità consentiranno finalmente loro di trovare il coniuge ideale.

Toro

I nativi del Toro hanno una percezione idealizzata dell’amore e richiedono devozione e fiducia per donarsi anima e corpo ad una persona. Il loro partner deve essere in grado di ispirare loro la sicurezza emotiva prima di considerare di fare il grande passo. Una cosa che accade solo intorno ai 30 anni, quando la maturità è al massimo punto di fioritura.

Gemelli

I Gemelli vivono costantemente divisi tra due grandi cause che sono vicine al loro cuore: l’amore per se stesso da una parte e la priorità dell’unità familiare dall’altra. Il primo richiede molto tempo da dedicare alle attività e alla realizzazione personale, che spesso interagisce con il secondo. Il gemelli trova il giusto bilanciamento tra le due cose intorno ai 35 anni.

Cancro

I Cancro sono persone ambiziose che hanno proiezioni molto chiare sullo sviluppo del loro futuro. Attingono tutta l’energia dei loro giovani anni per concretizzare i loro progetti, molto concentrati sui loro obiettivi. La loro motivazione tende a ripagare rapidamente, il che alla fine dà loro l’opportunità di interessarsi agli affari di cuore intorno ai 24 anni.

Leone

Esibizionista, intrisi di se stessi e in costante ricerca di attenzione, il Leone tenderà ad accoppiarsi e a passare al matrimonio solo all’età di circa 30 anni. Ciò è dovuto al fatto che trascorrono molti anni a valutare i vari partner coinvolti e infine a scegliere quello che sembra soddisfare tutte le loro aspettative emotive.

Vergine

Essendo grandi professionisti, la Vergine dedicherà tutto il suo potenziale al suo successo professionale. È solo una volta che sarà pienamente realizzato che penserà di costruire una famiglia considerando i sacri vincoli del matrimonio. È probabile che ciò accada all’età di 26 anni.