Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà martedì 22 ottobre sulle varie aree della Penisola

L’estete senza fine sembra decisa ad imperversare ancora su quasi tutta la Penisola, lasciando come un lontano ricordo quella breve parentesi di pioggia e freddo che la scorsa settimana ha toccato in particolar modo il nord Italia.

Adesso le temperature tornano a risollevarsi e il sole accompagna nuovamente le nostre giornate, tenendo alla larga l’atteso avvento dell’autunno.

Ma vediamo insieme nel dettaglio che cosa le previsioni meteo hanno in serbo per noi.

Previsioni meteo di domani, martedì 22 ottobre

Che tempo farà domani nelle varie zone della Penisola? Dovremo ricorrere ancora una volta al classico abbigliamento a cipolla da mezza stagione? Scopriamolo insieme consultando le previsioni meteo che, in un dettagliato prospetto zona per zona, ci illustrano come sarà il cielo e quali temperature caratterizzeranno le varie regioni italiane in questo martedì 22 ottobre.

La giornata di domani non avrà più segreti per nessuna di noi, potete giurarci! Buon meteo a tutte!

Nord

Sembra destinata a chiudersi rapidamente la breve parentesi di maltempo che ha caratterizzato le ultime giornate del settentrione. Alcune piogge residue permarranno al Nordovest ma andranno a esaurirsi entro la serata e il tempo si presterà per lo più soleggiato pur con banchi di nebbia in Val Padana. Le temperature saranno per lo più stabili, con massime tra 21 e 25.

Centro

Splende il sole anche nelle regioni del centro Italia. Il meteo si mantiene così essenzialmente stabile e in prevalenza soleggiato, con nebbie e foschie che arriveranno solo nelle ore notturne o al più tardi al primo mattino, principalmente nelle valli interne. Le temperature si registrano stazionarie, con massime che si stabilizzeranno tra i 23 e i 27 gradi.

Sud

Qualche innocua velatura in transito e locali nebbie durante le ore più fredde saranno le uniche eccezioni a una giornata dal clima quasi estivo. Caldo e bel tempo ovunque con temperature stazionarie e massime comprese tra i 23 e i 27 gradi.

