Il tuo modo di camminare fornisce informazioni inedite sulla tua personalità

Da molto tempo il linguaggio non verbale è un metodo valido utilizzato dagli esperti di comunicazione per decodificare discorsi, soprattutto politici, e sondare le intenzioni dei soggetti. E per una buona ragione, le nostre azioni involontarie non sono mai casuali, sono dettate dal nostro inconscio e spesso traducono un disagio, uno stato di nervosismo o una sensazione di emozione frenetica, ma la codifica è solo ad opera di coloro che sanno osservare.

Che si tratti di un sopracciglio sollevato, di increspare le labbra o di uno sguardo, i nostri gesti involontari possono spesso tradire il messaggio che proviamo a trasmettere. Gli esperti di comunicazione sono consapevoli dell’importanza del linguaggio non verbale e lo usano per attrarre il proprio pubblico.

Il tuo modo di camminare è il primo messaggio che recapiti al tuo interlocutore. Questo potrebbe rivelare nuove informazioni sulla tua personalità.

Il tuo modo di camminare corrisponde all’immagine n ° 1:

Se la tua postura corrisponde alla prima immagine, sei sicuramente una persona felice! Sempre alla ricerca di battute, non ti mancheranno mai gli scherzi per divertire chi ti circonda. Il tuo ottimismo infallibile ti aiuta a trascendere le difficoltà per trasformarle in opportunità. Ti prendi cura della tua disattenzione e della tua vita bohémien perché non puoi rendere l’idea di un’esistenza noiosa e di routine. La tua attrazione per il buon cibo e l’accumulo di piaceri ti rende un edonista inveterato. Il tuo punto debole? La tua mancanza di rigore a volte può farti non prendere sul serio.

Il tuo modo di camminare corrisponde all’immagine n ° 2:

Se cammini curvo e ti sposti a piccoli passi, ci sono buone probabilità che tu sia una persona introversa. La tua ansia sociale ti rende un malato timido. Tendi ad essere in guardia prima di stabilire una connessione forte e genuina. Non propenso alla mondanità, spesso tendi a ricadere nel tuo mondo interiore perché è solo nell’introspezione che ti senti a tuo agio. Il tuo lato cerebrale ti fa pensare due volte prima di agire. La tua umiltà infallibile ti fa guadagnare la stima dei tuoi coetanei. Meticoloso e coscienzioso, hai il cuore di fare perfettamente il tuo lavoro. Se decidi di ignorare i tuoi pensieri limitanti, sarai in grado di raggiungere altezze inaspettate. Guadagnerai credendo nelle tue capacità perché il tuo successo dipende dal tuo stato d’animo.

Il tuo modo di camminare corrisponde all’immagine n ° 3:

Questo modo di camminare è particolarmente grazioso. Se indietreggi leggermente e muovi le braccia al ritmo della tua camminata, sei sicuramente una persona molto determinata. Un pò narcisistico, tendi a sopravvalutare le tue abilità. Tendi a destare sospetti dal tuo interlocutore e al mimetismo teatrale. Eppure dietro le tue arie esuberanti si nasconde una sensibilità non convenzionale. La tua fibra artistica è il tuo sbocco e la risorsa che devi esprimere le tue emozioni traboccanti. Guadagnerai, tuttavia, ad essere più coerente nelle tue azioni. La tua disponibilità a giudicare troppo rapidamente può farti perdere importanti opportunità.

