La dieta del panino è un modo intelligente per dimagrire anche quando si passa parte della gironata fuori di casa e di pranza al bar.

Oggi vi proponiamo un ottima dieta proposta da Melarossa e che che ci permetterà di perdere peso anche se non abbiamo la fortuna di mangiare a casa. Se è vero che oggi i bar offrono anche la possibilità di insalatone, il piacere di mangiare un panino al bar è tutto un altra cosa.

La prima cosa che possiamo fare è sfatare il mito che il pane fa ingrassare. L’importante è scegliere il tipo di pane giusto che sia salutare e non ricco di grassi. Il pane migliore per seguire questo tipo di dieta è scegliere il pane integrale.

Questo tipo di pane infatti essendo ricco di cereali non raffinati e più ricco di fibre e quindi più semplice da digerire.

Se proprio non amiamo il pane integrale sono consigliati anche il pane arabo e i francesini.

No assoluto a focacce, pizze e piadine troppo ricchi di grassi per una dieta dimagrante. No anche a maionese, senape e tutte le salse che rendono il panino troppo calorico.

Ora che conosciamo le basi per questa dieta del panino, scegliamo un menù da 1100 calorie che che ci faranno perdere peso e restare in forma senza fatica e con gusto.

Dieta del panino,1100 calorie per dimagrire

Ecco il programma settimanale dal lunedì alla domenica con tanto di spuntini, un programma veramente completa ideale per chi è spesso a pranzo fuori casa.

Lunedi

A colazione 200 ml di latte intero, 4 fette biscottate con un cucchiaio di marmellata, caffè o the con 1 cucchiaio di zucchero.

Pranzo: panino da 90 g con pomodoro mozzarella e olio.

Cena : 35 g di pane, coniglio con i peperoni e bieta al limone.

Martedì

Colazione: 200 ml di latte intero, 4 fette biscottate con un cucchiaio di marmellata, caffè o the con 1 cucchiaio di zucchero.

Pranzo : panino da 100 g con prosciutto crudo.

Cena: pane integrale 35 g, palombo ai capperi e insalata di pomodori.



Mercoledì

Colazione: 200 ml di latte intero, 4 fette biscottate con un cucchiaio di marmellata, caffè o the con 1 cucchiaio di zucchero.

Pranzo panino dal 100 g con tonno e pomodori.

Cena: Pane 35 g, melanzane alla parmigiana.



Giovedì

Colazione: 200 ml di latte intero, 4 fette biscottate con un cucchiaio di marmellata, caffè o the con 1 cucchiaio di zucchero.

Pranzo: panino da 70 g con caciotta e bresaola.

Cena 35 g di pane integrale, straccetti di manzo con rucola e pomodori pachino.



Venerdì

Colazione: 200 ml di latte intero, 4 fette biscottate con un cucchiaio di marmellata, caffè o the con 1 cucchiaio di zucchero.

Pranzo: panino da 100 g con pollo grigliato e verdure.

Cena : petto di pollo al limone con peperone.



Sabato

Colazione 200 ml di latte intero, 4 fette biscottate con un cucchiaio di marmellata, caffè o the con 1 cucchiaio di zucchero.

Pranzo : riso 60 g con spinaci e parmigiano.

Cena 35 g pane integrale mozzarella e patate in padella.



Domenica

Colazione 200 ml di latte intero, 4 fette biscottate con un cucchiaio di marmellata, caffè o the con 1 cucchiaio di zucchero.

Pranzo pasta 60 g) con verdure, verdure grigliate.

Cena : insalata con tonno e funghi

Inoltre tre spuntini al giorno fatti di frutta.

