Scopri come fare a sopportare il brutto tempo senza deprimerti in base al tuo segno zodiacale.

Fonte Istock photo

Con l’avanzare dell’autunno il meteo sta cambiando sempre di più avvicinandosi alle temperature tipiche della stagione fredda e mostrando sempre più spesso giornate di pioggia, alcune delle quali continuative anche per giorni. Quando ciò avviene, sono in molti ad accusare la cosa, vivendo il cielo cupo e la pioggia costante con pessimo umore e chiudendosi in se stessi fino a deprimersi. Ciò deriva in parte dalla mancanza di luce, da sempre indispensabile per mantenere alto l’umore, ed in buona parte perché invece di reagire si tende a subire. Visto che l’umore può sempre essere cambiato, anche in presenza di forti piogge, dopo aver visto in che campo i segni dello zodiaco sono più fortunati e quali sono quelli che impareranno presto a volersi più bene, scopriremo cosa può fare ogni segno zodiacale per evitare di deprimersi troppo quando fuori il tempo non è dei migliori. Trattandosi di un aspetto legato in gran parte al modo di sentire e vivere le cose, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere qualche idea in più.

Oroscopo: ecco cosa fare per non farti influenzare dal brutto tempo

Fonte Istock photo

Ariete – Concentrarti su qualcosa da fare al chiuso

Se il brutto tempo ti deprime e ti fa sentire la mancanza di sole, l’unica cosa che puoi fare per rimediare è dimenticarti del meteo. Ciò significa andare in palestra ad allenarti, in discoteca a ballare se è sera e al cinema se sono le quattro del pomeriggio e l’atmosfera è più simile a quella notturna. Ciò che conta è che tu riesca ad ingannare il tempo, dimenticandoti della pioggia battente e del cielo cupo. In questo modo, specie se in buona compagnia, riuscirai a rilassarti e a restare propositiva. Dopotutto ci sono milioni di cose sulle quali il tempo non ha alcuna influenza e che puoi fare in modo da portarti avanti per quando ci saranno giornate tutte da vivere all’aperto, no?

Fonte Istock photo

Toro – Prepara una bella torta

Il tempo grigio forse non è il massimo ma tu sai di certo come ovviare al problema, trasformandolo in qualcosa di più prezioso. Preparare una bella torta per merenda e condividerla con chi ami, ad esempio, riuscirebbe a sollevare l’umore a tutti. Stessa cosa vale per un dolce da consumare dopo cena insieme alla alla tua dolce metà, magari guardando un bel film alla tv e trasformando la pioggia in un suono romantico ed in grado di rendere addirittura più piacevole la tua serata. In questo modo, non ci sarà tempo che tenga perché tu sarai sempre in grado di sentirti felice e serena e di portare avanti la tua vita come se nulla fosse.

Fonte Istock photo

Gemelli – Organizza una serata tra amici

Se il tempo fuori non ti invoglia ad uscire e a fare ciò che ami di più, fai in modo che per una volta siano gli altri a venire da te, improvvisando una serata da trascorrere con amici o parenti. Ti basterà chiedere agli altri di passare a trovarti per essere circondata da più persone di quante potresti sperare e basterà ricreare un piccolo aperitivo e ordinare qualche pizza per improvvisare una serata da trascorrere tra cibo, musica e, ovviamente, amici. In questo modo il tempo fuori diventerà del tutto ininfluente e tu eviterai di cambiare umore, restando energica e positiva come sempre.

Fonte Istock photo

Cancro – Ordinando una cena per due

Visto che sei fondamentalmente una persona romantica e che la pioggia ti rende più pigra, quando il tempo minaccia di restare brutto per un po’, una buona idea può essere quella di invitare la persona che più ami a casa per una cenetta da consumare in due. Ovviamente non sei costretta a metterti dietro ai fornelli e se preferisci puoi ordinare qualcosa per due. Un buon film e qualche chiacchiera farà il resto, dando una spinta al tuo umore e facendoti sentire di nuovo in sintonia con il mondo, pioggia o non pioggia.

Fonte istock photo

Leone – Fatti belle e vai a mangiare fuori

Il tempo minaccia di rovinarti l’umore? Tu sfidalo e fai ciò che ti piace di più. Indossa qualcosa di bello e a prova di pioggia e scegli qualcuno con cui andare a mangiare fuori. In questo modo potrai mostrare al mondo intero come nulla di ferma e saprai conquistarti la tua fetta di celebrità che, chiusa in casa, non potresti di certo avere. Una serata diversa dalle altre sarà ciò che ti serve per risollevare l’umore e ricordarti che il sole più importante tra tutti è quello che splende dentro di te, lo stesso che sei perfettamente in grado di riaccendere tutte le volte che vuoi.

Fonte Istock photo

Vergine – Invita un’amica

Il brutto tempo ti mette da sempre tristezza e ti rende così pigra da non voler uscire di casa. Seguire questa scia deprimente, però, non farà altro che farti sentire più triste e bisognosa di conforto. Per ovviare alla cosa puoi sempre invitare a casa un’amica fidata con la quale parlare del più e del meno e se è il caso darsi persino allo shopping, magari di quelli online, così da non dover uscire a prendere la pioggia. Sentire di non essere sola e aver qualcuno con cui condividere la tua vita ti farà sentire subito meglio, rendendoti più positiva e pronta ad affrontare un periodo che sarà spesso incline a giornate di questo tipo alle quali è pertanto meglio iniziare a prepararsi.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo