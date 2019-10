Beautiful anticipazioni americane: torna il triangolo Steffy, Hope e Liam

Beautiful, uno dei triangoli più gettonati della soap americana è pronto per tornare di moda con nuovi sviluppi.

Chi pensava nelle puntate di Beautiful si fosse finalmente concluso il triangolo Steffy, Hope e Liam si sbaglia. La scelta di Steffy di lasciar andare via Liam non è quella definitiva e presto scopriremo altri risvolti.

Nelle puntate che stanno andando in onda in Italia vediamo Steffy molto concentrata sul suo lavoro e sulla figlia. Non ha nessun interesse a tentare di riconquistare l’ex marito, anche se è sempre evidente l’attrazione che la figlia di Ridge prova per il più grande dei figli di Bill.

Come abbiamo anticipato però a breve le vite dei tre ragazzi saranno sconvolte nuovamente. Hope e Liam penseranno di perdere la loro figlia, mandando Hope nella depressione più completa. Steffy invece deciderà di adottare una bambina per non far crescere sua figlia da sola. Ma non immaginerà minimamente che la bambina adottata è in realtà la figlia di Liam e Hope.

Quando tutte le bugie verranno a galla ed emergerà ’inganno di Thomas, troveremo Steffy in preda allo sconforto. Sarà costretta a lasciare la bambina che per tanto tempo aveva cresciuta come sua.

Beautiful, la vicinanza tra Steffy e Liam infastidisce Hope

Al momento del distacco le due sorellastre si erano ripromesse supporto e condivisione. Un supporto e una condivisione che Hope, una volta riottenuta la figlia, non sembra dare alla sorellastra. Liam ivece è conscio di quanto la mancanza della bambina faccia star male la sua ex.

Liam tenta di giustificare Hope dicendo che la giovane è concentrata nel recuperare il tempo con la figlia. Ma Steffy dichiara a Liam che si sarebbe aspettato un comportamento diverso da parte di Hope. Una vicinanza che Steffy trova in Liam. Il razazzo promette alla sua ex che farà sempre parte delle vita della piccola.

Questa promessa però susciterà la gelosia di Hope e porterà le due sorellastre a litigare ancora una volta. Vedremo se questa cosa riaccenderà in Steffy la competizione nei confronti di Hope e soprattutto la voglia di riavere la sua vita e la sua famiglia accanto a Liam. Gli autori di Beautiful avevano anticipato che Steffy si sarebbe nuovamente innamorata: sarà Liam il vecchio nuovo amore di Steffy?

