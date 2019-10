Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi he i canali in chiaro più seguiti proporranno per la prima serata. E’ tempo di palinsesto tv!

Con la domenica sera arrivano gli ultimi momenti di relax prima di immergersi nuovamente nella routine della settimana lavorativa.

Per affrontare al meglio studio, lavoro e impegni diamo allora un’ultima ricarica alle batterie. Come? Con una serata di riposo e divertimento davanti la tv.

Per scegliere il programma che potrà accompagnarvi in queste ore post cena ecco il palinsesto televisivo con tutti i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno selezionato per voi nella prima serata.

Consultate l’elenco e scegliete poi ciò che sentirete maggiormente alle vostre corde.

Buona visione e buona serata!

Stasera in tv: palinsesto domenica 20 ottobre

Rai Uno – Imma Tataranni Sostituto Procuratore – Rione Serra Venerdi (Fiction)

Un delitto fa riemergere il passato nella mente e nell’anima di Emma Tataranni. In un appartamento della città vecchia viene infatti ritrovato il corpo senza vita di Stella Pisicchio, sua compagna di banco al liceo. La dinamica dell’omicidio si rivela subito complessa anche perché Calogiuri, ancora turbato dal caso precedente, mostra una innaturale freddezza.

Rai Due – Che tempo che fa (TalkShow)

L’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto. E poi una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Questo è Che Tempo che fa, programma al timone del quale troviamo come sempre Fabio Fazio.

Rai Tre – Il Borgo dei Borghi (Documentario)

Camila Raznovich e lo storico dell’arte Philippe Daverio ci accompagnano il un viaggio nell’Italia dei piccoli centri, alla scoperta dei tesori più nascosti della Penisola.