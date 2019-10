Scopri le previsioni meteo di domani. Che tempo farà nelle varie zone della Penisola questo lunedì?

Una nuova settimana sta per partire e il lunedì è sempre il vero e proprio scoglio da superare. La speranza è dunque che scorra via nel migliore dei modi, senza imprevisti e, possibilmente, con un po’ di sole a regalarci il sorriso.

A svelarci se tutto andrà per il meglio saranno allora le previsioni del tempo, un prospetto che ci fa capire che cosa il cielo ha in serbo per noi nelle prossime ore e, nel dettaglio, per ogni area del Paese.

Pronte allora a scoprire se sarà un lunedì di sole o di pioggia? continuate a leggere qui su CheDonna.it.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Week-end con la pioggia: come impegnarlo senza annoiarsi

Previsioni meteo di domani, lunedì 21 ottobre

Le previsioni del tempo ci parlano di piogge sempre più dilaganti e di un sole che sembra permanere solo sulle zone più meridionali del Paese.

Le temperature rimangono in compenso stabili o in aumento, segno di un autunno al momento solo incipiente.

Scopriamo allora nel dettaglio le previsioni del meteo per ogni area della Penisola. Pronte per iniziare la nuova settimana?

Nord

Ancora piogge e temporali per le regioni del settentrione Italiano. Le precipitazioni si faranno abbondanti al Nord Ovest, Lombardia e Liguria, mentre il clima risulterà più asciutto su Emilia Romagna e Nordest, con fenomeni più deboli sui rilievi. Le temperature rimarranno stabili, con massime stazionarie tra i 18 e i 23 gradi.

Centro

Il meteo risulterà a tratti instabile, soprattutto sulla Toscana settentrionale, con qualche sporadica pioggia che farà già pensare al pieno autunno. Sul resto dell’area però il cielo rimane in prevalenza poco nuvoloso. Ancora una volta le temperature risulteranno in aumento, con massime compresero tra i 23 e i 27 gradi.

Sud

Nonostante qualche addensamento a carattere stratiforme, ma di scarsa influenza, sparso qua e là il sole imperverserà in generale sul resto del meridione italiano. Le temperature anche qui appaiono in lieve aumento, con massime che si stabilizzeranno tra i 24 e i 28 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI