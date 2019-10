Giulia De Lellis, felicemente fidanzata con Iannone, non nasconde le ferite che le ha lasciato la storia finita con Andrea Damante: “ho paura”.

Giulia De Lellis confessa di avere ancora le ferite che le ha lasciato la fine della storia d’amore con Andrea Damante. Rispondendo ad una serie di domande su Instagram, l’influencer ha soddisfatto la curiosità dei fans ammettendo che ciò che è successo con Andrea Damante le ha lasciato il segno.

Giulia De Lellis: “Ho paura del genere umano. Dicono che è normale”

Lontana dall’Italia per godersi un momento di relax con il fidanzato Andrea Iannone, Giulia De Lellis, attraverso i social, sta continuando ad avere un contatto con i fans. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così risposto ad una serie di domande tornando a parlare di Andrea Damante.

“Mi sento ancora più vicina a voi. E ora che lo sanno tutti cambia poco. Se non in meglio… Per me non è una vergogna. Ho scelto di condividere perché è stato come fare una terapia e ho pensato che magari avrebbe potuto aiutare anche qualcuno che sta come stavo io. Magari non tanto. Magari non tutti, ma credo che in momenti come quelli una buona compagnia fa bene al cuore”, ha detto Giulia parlando della scelta di scrivere il libro “Le corna stanno bene su tutto”.

Sul tradimento di Damante: “A volte mi è capitato di maledirlo. Ma lo rifarei ancora. Quindi non mi pento“. L’ex corteggiatrice, poi, confessa di aver pianto tantissimo mentre scriveva il libro.

Giulia, poi, ha confessato che la storia con Damante le ha lasciato ferite profonde: “Ho paura del genere umano. Dicono che è normale”.

Infine, rivolgendosi direttamente ai fans, ha detto: “Le vostre storie mi piacciono. Ogni giorno ricevo email, messaggi privati e commenti dove mi capita di leggere cose assurde […] Storie che fanno riflettere […] Ho scoperto di essere un soggetto tendente alla noia ed estremamente curioso […] Oltretutto sapete che i social possono avvicinarci? […] Così ho pensato ad una piccola cosa […] Quanti di voi hanno il coraggio di raccontarsi? Di aprirsi come ho fatto io con voi? […] Pubblicate la foto della vostra storia (con tanto di nome e cognome). La storia di chi ha il coraggio di condividerla con me, con noi”.

LEGGI ANCHE:

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!