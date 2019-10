I benefici della danza sul nostro organismo – VIDEO

Tutti i benefici che la danza apporta al nostro organismo: scopri come ballare aiuta a sentirsi più felici – VIDEO

Ballare fa bene e questo si sa, ma ora è scientificamente provato che la danza e il ballo in generale apportano al nostro organismo una serie di benefici, non solo a livello fisico ma anche psicologico

Scopri nel link video in alto come sentirti bene ballando, sia da soli che in coppia. La danza non ha limiti di età, quindi adatta dai primi anni di vita sino alle persone più anziane. Sentirsi bene si può, basta muoversi a ritmo di musica!

