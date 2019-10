Che cosa vedere questa sera in tv? Consulta con noi il palinsesto con tutti i programmi proposti dai canali in chiaro per la prima serata di oggi.

Il sabato sera è fatto per divertirsi, svagarsi e godersi qualche momento tutto per noi. I più scelgono di realizzare tutto ciò andando a zonzo per la città ma se invece tu preferisci il caldo conforto della casa allora CheDonna.it ha qualche consiglio su misura per il tuo divertimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> 6 cose che forse non sapete su Alberto Angela, il divulgatore più sexy

Per un perfetto sabato sera casalingo ciò che occorre è infatti selezionare il giusto intrattenimento. E che cosa può esserci di meglio se non un bel film, una serie tv o uno show?

Ecco allora per voi il palinsesto televisivo con tutti i programmi elezionato dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata di oggi. Scorrilo con noi e scegli poi ciò che più corrisponde al tuo gusto.

Un sabato sera perfetto è pronto per te!

Stasera in tv: palinsesto sabato 19 ottobre

Rai Uno – Ulisse: il piacere della scoperta – Il Gattopardo (Documentario)

Una puntata dedicata alla Sicilia dei luoghi del Gattopardo, quelli che hanno ispirato Giuseppe Tomasi di Lampedusa prima e il capolavoro cinematografico di Luchino Visconti dopo.

Rai Due – N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 19 – L’ultima a morire (Telefilm)

In una sparatoria all’interno di un ospedale militare rimane uccisa un’infermiera e dodici persone rimangono ferite. A sparare è stato un ragazzo, fratello di un marine.

Rai Tre – Le ragazze (Approfondimento)

L’evoluzione del Paese raccontata attraverso la voce di figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute. Le specificità di ogni periodo emergono in uno spaccato inconsueto delle vicende del nostro Paese, attraverso un particolare avvicendamento generazionale.