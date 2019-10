Quando è il momento giusto per fare il belly painting?-VIDEO

Quando è il momento giusto per fare il belly painting? L’arte di dipingere il pancione della futura mamma, tutto quello che devi sapere per creare un’opera d’arte perfetta – VIDEO

Quando è il momento giusto per fare il Belly painting? L’arte di dipingere il pancione della futura mamma sta spopolando anche in Italia da un po’ di tempo e, se anche tu vuoi provare la sensazione piacevole delle pennellate sul pancione devi sapere che c’è un momento adatto per farlo

Leggi anche: Belly Painting: l’arte del disegno sul pancione, cos’è e come farlo

Solitamente il belly painting si fa nei mesi in cui il pancione risulta già bello grande, quindi dal Settimo mese di gravidanza, senza aspettare troppo, altrimenti si finisce per dover rinunciare.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI