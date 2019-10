Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà nelle varie zone della Penisola durante la giornata di domenica 20 ottobre.

Una domenica che vede l’Italia letteralmente spezzata in due per quanto concerne le previsioni meteo.

Al nord infatti si potrà notare un generale peggioramento delle condizioni climatiche, con temperature costante ma precipitazioni sempre più diffuse.

Centro e Sud invece rimangono ancorate al bel tempo, anche se con un principio di pioggia in diverse aree. Soprattutto si può notare come qui le temperature siano addirittura in salita, una sorta di colpo di coda della stagione calda che tiene ancora alla larga ild definitivo arrivo dell’autunno.

Previsioni meteo di domani, domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo vi consentiranno di godervi a pieno questa domenica, giungendo preparate a ogni bizza del tempo e facendo sì che nulla possa disturbare i vostri piani.

Scopriamo allora nel dettaglio le previsioni del tempo per ogni zona della Penisola, un prospetto dettagliato che dovrebbe veramente chiarire ogni possibile perplessità in fatto di clima per le prossime ore.

Pronte allora a godervi questa domenica di ottobre? Forse ancora non. giunto il momento di sfoderare i nostri collant.

Nord

Continua a peggiorare il tempo nelle aree settentrionali del Paese con piogge e temporali localmente anche di forte intensità al Nord Ovest, Lombardia e Liguria. Decisamente meno piogge però sul Nord Est, con qualche sporadico acquazzone sui rilievi. Le temperature però si mantengono stabili, con massime che ondeggeranno tra i 17 e i 22 gradi.

Centro

Aumenta il numero di nubi che incombono sulla Toscana, con piogge che interesseranno i settori più settentrionali della zona. Sul resto del centro Italia permangono nubi sparse e ampie schiarite. Risalgono però le temperature, con massime che oscilleranno tra i 22 e i 26 gradi.

Sud

Continuate a imperversare il sole verso tacco e punta dello Stivale, con qualche addensamento a carattere sparso specie sulla Campania settentrionale. Anche qui le temperature si registrano in aumento, con massime comprese tra i 23 e i 27 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

