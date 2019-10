Test personalità: la forma del tuo piede può dire molto sulla nostra personalità. Confronta il tuo con questa immagine e scopri cosa rivela su di te!

Ogni parte del corpo del nostro corpo definisce anche una parte del nostro carattere e quindi della nostra personalità. Ne è un esempio la forma del nostro mento.

Secondo una ricerca esistono circa tantissime forme di mento diverse.

Per questa ragione oggi abbiamo deciso di proporti questo semplice test per svelare qualcosa in più della tua personalità. Come fare il test? Facilissimo bisogna ritagliarsi qualche minuto, rispondere a una semplice domanda domanda e scoprire cosa rivela su di te e sulla tua personalità

Test personalità: ecco cosa svela su di te la forma del tuo piede

1. Piede greco

Se il tuo piede è come si caratterizza dal fatto che il secondo dito supera l’alluce, questo significa che sei una persona molto attiva, sportiva ma soprattutto creativa. Ti caratterizza un forte entusiasmo e sei anche un grande motivatore per tutte le persone che lo circondano.

2. Piede egizio

Se il tuo piede è comune ovvero quello classico, che vedi in figura contrassegnato con il numero 2, significa che sei una persona che si contraddistingue per il suo carattere estroverso e socievole. Sei aperto all’innovazione e quindi ad imparare cose nuove impegnandoti in esperienze intellettuali innovative.

3. Piede romano

Se il tuo piede è un piede romano, ovvero quando le prime tre dita sono all’incirca della stessa lunghezza e quarto e quinto poco più piccoli, questo sta ad indicare che sei una persona taciturna e molto introversa. Non hai mai paura di affrontare situazioni difficili ma in amore sei sfortunato poiché tendi ad inseguire amori impossibili).

4. Piede germanico

Hai il piede germanico? Esso si caratterizza da una lunghezza più o meno uguale di tutte le dita.. tendendo ad assomigliare nella forma ad un rettangolo. Questo significa che sei una persona che ama riflettere molto e prima di prendere una decidono pensa e ragione su ogni conseguenza e dinamica. Sei una persona affidabile, sicura di te e porti sempre a termine ogni tuo obbiettivo.

