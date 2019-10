Le lasagne, un piatto della tradizione ma riproposto senza il glutine, adatte quindi ai celiaci ma anche a chi è semplicemente intollerante alla proteina del frumento.

Le lasagne sono per tradizione un piatto della festa, una ricetta che si prepara quando ci si riunisce in famiglia o con amici, ma non tutti possono gustare quelle classiche preparate con la sfoglia di farina di frumento e per questo vi proponiamo un’alternativa altrettanto gustosa e senza glutine, perfetta per chi soffre di celiachia.

Ricordiamo che nella preparazione di questo piatto, non debbono esserci delle contaminazioni da parte di alimenti contenenti glutine. Questo come informazione se dovete ospitare una persona che soffre di celiachia. Informarsi sulle norme giuste per la preparazione dei pasti nel caso si ospitasse una persona con questa patologia, sarà la cosa migliore. Ma scopriamo la ricetta di queste lasangne con verdure molto molto speciali.

Come preparare le lasagne al forno con verdure senza glutine, il video tutorial

Per preparare le lasagne con verdure senza glutine, avrete bisogno di:

Per la pasta senza glutine

50 grammi di farina di riso

50 grammi di maizena

35 grammi di tapioca

35 grammi di farina di grano saraceno

2 grammi di gomma xantana

3 cucchiai di olio evo

80 ml. di acqua

Per il ragù di verdure

150 grammi di peperoni

150 grammi di carote

150 grammi di melanzane

150 grammi di pomodorini

50 grammi di sedano

150 grammi di zucchine

1 ciuffo di prezzemolo

qualche foglia di basilico

qualche foglia di menta

qualche stelo di erba cipollina

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

100 grammi di ricotta stagionata

2 cucchiai di olio evo

Per la besciamella

500 ml. di latte

40 grammi di maizena

sale quanto basta

pepe quanto basta

1 grattugiata di noce moscata

Seguendo tutte le indicazione nel video tutorial potrete preparare delle lasagne gustosissime anche se non nella classica ricetta bolognese. Se volete provare le lasagne di pane cliccate qui!

->>LEGGI ANCHE:

Cucina sana: crazy cake senza burro, uova e latte-VIDEO-

Ravioli con zucca e burrata

Parmigiana bianca di patate con prosciutto cotto e provola, la ricetta

Scaloppine di tacchino al kiwi: la ricetta light – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI