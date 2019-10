C’è posta per te: Maria De Filippi cala l’asso, ecco il primo ospite

C’è posta per te tornerà in onda a gennaio 2020: Maria De Filippi si prepara a sbancare l’auditel con il primo ospite internazionale, Entusiasmo tra i fan.

C’è posta per te tornerà in onda nel 2020 con la nuova edizione. Tuttavia, in queste ore, è stato già diffuso il nome del primo ospite internazionale con cui Maria De Filippi punta a sbancare l’auditel e a battere la concorrenza.

Can Yaman di Bitter Sweet primo ospite

Can Yaman è il primo ospite internazionale della nuova edizione di C’è posta per te che prenderà il via sabato 11 gennaio 2020, in prima serata su canale 5. L’attore è stato avvistato in questi giorni in Italia dove è stato preso d’assalto dai fans. Protagonista della serie tv turca Bitter Sweet, trasmessa la scorsa estate da canale 5, Can Yaman è diventato un volto amatissimo anche in Italia. Maria De Filippi ha così voluto accontentare tutte le sue fans che, ormai, sono diventate numerosissime al punto da vantare 5,5 milioni di followers solo su Instagram.

In questi anni, Maria De Filippi è riuscita a portare nel suo show, uno dei preferiti del sabato sera dal pubblico italiano, grandissime star. Oltre agli artisti italiani del calibro di Gabriel Garko, Raoul Bova, Marco Bocci, Sabrina Ferilli, Michelle Hunziker, Belen Rodriguez, Giorgia, Elisa e tanti altri, è riuscita a regalare emozioni anche con la presenza di tantissime star di Hollywood.

Nello studio di C’è posta, nel corso degli anni, infatti, sono arrivati Julia Roberts, Robert De Niro, Charlize Theron, Bradley Booper, Chris Hemsworth, Patrick Dempsey, Jude Law, Gerard Butler, Richard Madden e tanti altri…

Anche per la nuova edizione, Queen Mary punta a realizzare i sogni delle persone che hanno scritto per realizzare una sorpresa ad una persona casa. Can Yaman, dunque, è solo il primo di tanti ospiti che, ogni settimana, si emozioneranno nell’ascoltare le storie di cui saranno indirettamente protagonisti.

