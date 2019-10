Alcuni consigli indispensabili per lo shopping autunnale all’insegna dei trend più in voga per questa stagione, con dettagliate indicazioni su colori e modelli da non perdere.

Nuova stagione, nuovi trend tutti da scoprire.

Il mondo della moda non cessa mai di rinnovarsi e reinventarsi. Compito di noi fashion addicted è ovviamente quello di non perdere neanche un colpo, rimanendo sempre al passo die tempi e dell’immancabile buona gusto.

Che cosa ha in serbo allora per noi il mondo del glamour in questo autunno 2019? Scopriamo i trend più inn della stagione e come sfruttarli al meglio per look quotidiani all’insegna del super chic. A svelarceli una super star della moda!

Trend moda autunno inverno 2019: consigli per lo shopping

Lo shopping già ci chiama per nuovi acquisti, capi e accessori che possano accompagnarci nell’autunno oramai alle porte.

Prima però di gettarci nello shopping sfrenato sarà bene avere un pizzico di consapevolezza in più circa i trend del momento, quei pezzi veramente significativi che non possiamo permetterci di perdere nei meandri degli acquisti se vogliamo avere un guardaroba veramente glamour.

Per scoprire quali sono queste perle della moda ci affidiamo al consiglio di chi di fashion ne Sto arrivando! veramente molto. Carla Gozzi, vera e propria icona della moda sul piccolo schermo e non solo, ci presenta in un recente video i quattro trend più inn dell’autunno 2019.

Occhi bene aperti dunque e.. pronte per gli acquisti!

Stivali anni ’70 – Linea morbida, con il tacco o piatti che siano l’importante è sempre e solamente che siano nei colori della stagione, quelli caldi, dal terra di Siena bruciato, al verde cipresso, passando per blu oltremare, Burgundy e un’intensa scala di rossi. Da annoverare senza dubbio tra gli stivali di tendenza per l’autunno inverno 2019- 2020

Gonne gaucho – Svasate, linea ampia e una lunghezza longuette fino a metà polpaccio. Possono essere in vari tessuti ma sempre coloratissimi, da indossare ovviamente in tinta con gli stivali sono il vero must tra le gonne per la stagione autunno-inverno 2019/2020

Tonal look – E’ la tendenza che ci invita a sfruttare nel nostro quotidiano look tonalità diverse ma della stessa famiglia cromatica da accostare con grande eleganza

Boho chic – E’ lui lo stile dominante da cui lasciarsi ispirare per questo autunno inverno. Un gusto bohémien e un po’ hippie che però deve sempre mantenere un alto tasso di raffinatezza ed eleganza.

Fonte: canale Youtube Carla Gozzi

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Moda autunno 2019, velluto mania: i capi must have nel tessuto più cool

Maglioni donna 2019: tonalità e fantasie per essere trendy comode

Tendenze scarpe autunno inverno 2019-2020: i must have della stagione