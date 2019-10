Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che ti verranno proposti dai canali in chiaro più seguiti. Arriva il palinsesto tv!

Ci siamo, finalmente il weekend è alle porte e per inaugurarlo al meglio non resta che goderci una serata di totale relax, ottimo modo inoltre per ricaricare le batteria prima di un sabato e di una domenica tutti da vivere.

Noi di CheDonna.it consigliamo a tal proposito una serata in compagnia di un bel film, una serie tv o un programma di approfondimento. Una serata divano e tv insomma, perfetta per concludere al meglio una lunga settimana di studio o lavoro.

Il segreto per rendere questo venerdì veramente perfetto sarà dunque scegliere il giusto programma per intrattenerci. Qui di seguito troverete una guida per centrare l’obbiettivo.

Il palinsesto tv riassume infatti tutti i programmi elezioni dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata di oggi. Senza dubbio ci sarà anche la proposta giusta per te.

Iniziamo allora a scorrere insieme l’elenco e prepariamoci a un venerdì sera semplicemente impeccabile.

Stasera in tv: palinsesto venerdì 11 ottobre

Rai Uno – Tale e quale Show (Show)

12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi troveremo quest’anno sul palcoscenico? le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. In giuria tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 9 Episodio 24 – Finché morte non ci separi (Telefilm)

Una giornata particolarmente intensa si profila all’orizzonte per Kensi e Deeks giunti finalmente al gran giorno. Deeks si presenta sulla barca di Sam in piena notte. Numerosi dubbi lo hanno assalito e ripete di non sentirsi all’altezza della sua promessa sposa. Inoltre lo tormenta il pensiero di una scatola che avrebbe dovuto aprire prima del matrimonio ma che ora non riesce più a trovare. Nel frattempo si fa vivo Kirkin, fermamente intenzionato a far cambiare idea a Deeks riguardo alle nozze.

Rai Tre – Contromano (Film)

Mario Cavallaro è un milanese cinquantenne abitudinario che gestisce un negozio di calze, ereditato dal padre. A dare una scossa alla sua routine sarà l’arrivo di Oba, un giovane senegalese venditore ambulante di calzini, che si piazza vicino al suo negozio. L’elemento di disturbo va assolutamente eliminato e così Mario decide di rapire Ora per riportarlo nel suo Paese in un assurdo viaggio Milano-Senegal.