In cosa sei fortunata? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Scopri in cosa sei particolarmente fortunata in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di fortuna, si dice spesso che questa sia bendata e che essere visti da lei dipenda appunto dalla fortuna. In realtà, ognuno di noi può contare su un pizzico di benevolenza dalla Dea bendata e questa sarà per lo più legata ad un particolare aspetto della vita. Sebbene la fortuna sia qualcosa che tende a girare e che a volte sembra posarsi su alcune situazioni più che su altre, si può quindi dire che in base a determinati fattori, come ad esempio il segno zodiacale d’appartenenza, questa sia più forte e stabile su alcuni ambiti come l’amore, lo studio, etc…

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che inizieranno a volersi presto più bene e quali sono quelli che amano le comodità, oggi indagheremo un po’ sulla fortuna, cercando di scoprire qual è il campo in cui eccelle per ognuno di noi in base al segno zodiacale di appartenenza. Un aspetto per il quale vale la pena controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da poter cogliere determinate sfumature.

Astrologia: Ecco il campo in cui la fortuna è più benevola con te

Ariete – Le attività sportive

Se c’è un campo in cui la fortuna sembra baciarti sempre questo è lo sport. Dinamica e attiva come poche altre, hai in te una competitività che ti contraddistingue e che ti porta ad impegnati nello sport con grinta e tenacia. Ogni tua attività sembra quindi destinata ad essere fortunata purché sia legata allo svago e a cose che ti piacciano al punto da entusiasmarti. E se di fare sport non hai proprio voglia? Sembra che per alcune native del segno, la fortuna arrivi anche in ambito lavorativo, purché questo riguardi una passione e non sia svolto semplicemente per portare lo stipendio a casa.

Toro – L’amore

Sembra che la fortuna per te si riversi quasi tutta sull’amore. Questo non significa che in altri campi tu sia destinata ad avere sfortuna ma che per sentirti pienamente soddisfatta dovrai lavorare sodo e tenere duro. Detto ciò, in amore avrai invece particolar fortuna anche se a volte ti ci vuole un po’ di tempo per capire cosa vuoi esattamente e cosa può renderti felice. Quando sarà il momento di trovare la persona giusta, però, potrai contare sul destino e trovare ciò che hai sempre sognato, costruendo una vita ricca di serenità e di desideri pronti ad esaudirsi, ovviamente purché tu abbia comunque voglia di lavorarci su almeno un po’.

Gemelli – Amicizie

Probabilmente lo sai già per via dei tanti amici che ti circondano ma la fortuna, per te, brilla in modo incredibile sui rapporti interpersonali. La tua capacità di farti amare e di stringere amicizie con chiunque incontri è infatti una costante che ti contraddistingue e che probabilmente ti seguirà per sempre. Certo, su altri settori dovrai lavorare sodo, impegnarti e ragionare a lungo prima di trovare la strada giusta. Detto ciò, avrai sempre amici pronti a consigliarti e a sostenerti e questa è obiettivamente una delle più grandi fortune che ci siano, no?

Cancro – Famiglia

Si può dire che tu sia di base una persona estremamente fortunata perché tutto quello che inizi sembra destinato ad andar bene o, quantomeno, a non crearti problemi di alcun tipo. Dalla tua hai poi una particolare fortuna su tutto ciò che riguarda la famiglia. Questo significa che sarai sempre circondata da persone che ti amano sia che si tratti della famiglia dalla quale provieni che da quella che ti costruirai un giorno con la persona che ami. Si tratta di una fortuna incredibile perché ti consente di sentirti sempre a casa, di avere sempre qualcuno a cui appoggiarti e di non sentirti mai sola. Quindi, visto che spesso tendi a non notare quanta fortuna ci sia intorno a te, prova ad aprire gli occhi e a guardare le cose con occhi diversi perché la fortuna è li per te e attende solo che tu te ne renda conto.

Leone – Vita

Si può dire che tu sia fortunata in ogni campo e che qualsiasi cosa tu scelga di fare, la fortuna sia sempre pronta ad assisterti illuminando il tuo cammino. Una prerogativa non da tutti e che è in grado di rendere più piacevole ogni momento, garantendoti di avere successo sul lavoro così come nella vita di tutti i giorni. Tutto ciò, unito alla tua voglia di fare, alla forza di carattere e alla tenacia che ti contraddistinguono crea una combo più unica che rara, in grado di metterti sempre nel giusto percorso da seguire e di garantirti tanti momenti felici.

Vergine – Lavoro

Si può dire che nella vita tu sia così abituata a fare tutto da te da non aver bisogno della fortuna, nella quale, tra le altre cose, non credi più di tanto. Razionale come poche, tendi a fidarti solo delle tue capacità, scegliendo di affidarti sempre e solo ad esse. La fortuna, però, non bada a scelte personali e quando si tratta di te, preferisce riversarsi in ambito lavorativo. Questo sarà quindi il campo in cui eccellerai più facilmente, sentendoti sempre su un binario preferenziale e pronto a condurti ovunque tu abbia voglia di andare. Cosa che, unita alle tue capacità analitiche, ti darà davvero quella spinta in più, in grado di farti avanzare rapidamente, qualsiasi sia il campo da scelto.

