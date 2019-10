Flora Canto piange in diretta per la sorpresa di Enrico Brignano che ha spiazzato la compagna con un messaggio: “ho voluto mandare un pensiero per te”.

Flora Canto piange in diretta per Enrico Brignano. L’attrice, concorrente di Tale e Quale Show 2019. Ospite di Vieni da me, ha ricevuto una sorpresa dal compagno non riuscendo a trattenere l’emozione per le parole che le ha detto il padre di sua figlia.

Flora Canto piange a Vieni da me per Enrico Brignano: “ho voluto mandarti un messaggio”

Flora Canto, in un’intervista a cuore aperto con Caterina Balivo, ha parlato della sua famiglia e della storia d’amore che vive, ormai da anni, con Enrico Brignano. Un amore grande e che è cresciuto anno dopo anno e che è stato coronato dalla nascita della figlia Martina, nata nel 2017.

“Noi ci siamo conosciuti in teatro. Un amico in comune mi chiese di fare il provino per Brignano e lo feci”, racconta. Nonostante stiano insieme da tanti anni e sia profondamente innamorati l’uno dell’altra, per ora, il matrimonio non è nei progetti anche se Flora non perde le speranze: “Aspetto, aspetto, aspetto… ma la proposta deve farla lui“.

Pur non parlando di matrimonio, Enrico Brignano non ha mai nascosto di amare profondamente la compagna a cui ha scritto una lettera con cui ha espresso il suo sentimento per la donna che lo ha reso padre per la prima volta.

“Amore, ho voluto mandare un pensiero per te, eccolo. Mi hanno detto ‘che frutta?’ Perché? Beh tu lo sai, la frutta per me è casa, è famiglia, è amore. Proprio come te”.

La Canto, infine, ha svelato come ha detto a Brignano di essere incinta: “Lui ha la passione per la modellistica, in particolare delle macchine. Un giorno gli dissi di aver trovato un modellino rarissimo, sono tornata a casa per incartarlo ed avevo messo dentro delle scarpette piccole da neonato. Quando ha scartato ha capito ricollegando al test di gravidanza“.

