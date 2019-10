Elisa Isoardi: “Salvini? Siamo amici, dopo il malore gli ho scritto”

Elisa Isoardi, ospite del programma Un giorno da pecora, torna a parlare di Matteo Salvini: “siamo rimasti amici. Dopo il malore gli ho scritto”.

Elisa Isoardi torna a parlare di Matteo Salvini in un’intervista rilasciata ai microfoni del programma radiofonico “Un giorno da pecora” in onda su Radio 1 e condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Elisa Isoardi, la verità su Matteo Salvini: “siamo rimasti amici e dopo il suo malore l’ho chiamato”

La storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è finita da tempo, ma l’affetto è rimasto intatto come confessa la stessa Isoardi a “Un giorno da pecora”. “Se con Matteo siamo rimasti amici? Si si, i nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali. Se l’altro giorno quando non è stato bene gli ho scritto? Certo, ci mancherebbe”, spiega.

“La mia vita è come prima: ho sempre fatto quel che dovevo fare, ho sempre lavorato. Le storie finiscono e si va avanti, non è un problema”, ha aggiunto la conduttrice de La prova del cuoco.

Elisa ha poi confessato di aver spesso controllato il telefono di Salvini: “Beh si, conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose”. E sulla famosa foto con Salvini sul letto, la Isoardi confessa che ripubblicherebbe quella foto: “Certo, era un momento normalissimo che è stato interpretato male”.

La conduttrice, infine, ha parlato anche della sua vita privata. Tra una puntata e l’altra de La prova del cuoco, ha trovato il tempo per l’amore? La Isoardi ha oggi un nuovo fidanzato? “No, vi pare? Giro con un cane in borsa (Zen, il barboncino che ha portato con sé in studio, ndr) è proprio il simbolo della zitella!”.

LEGGI ANCHE:

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!