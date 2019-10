Dimmi com’è la tua risata e ti dirò alcune cose sulla tua personalità. Sapevi che il modo in cui esprimi il tuo divertimento rivela delle informazioni importanti sulla tua personalità? Scopri di più.

“Ridere è proprio dell’uomo”. Questa massima di Rabelais invita l’uomo a divertirsi e godersi il buon cibo come un uomo con un appetito insaziabile. E per una buona ragione, la risata è specifica per gli umani che sono l’unica specie in grado di creare umorismo.

Strumento di coesione sociale, indicatore culturale, memoria di un popolo, la risata è universale e ha una funzione catartica. Mentre ridiamo, ci liberiamo dalle nostre turpitudini e ci allontaniamo dalle nostre emozioni.

Per molto tempo, i terapeuti hanno invitato i loro pazienti a simulare le risate per alleviare il loro carico mentale. L’umorismo ha effetti benefici sulla salute e sul benessere. Mentre ridiamo, sospendiamo il tempo. Nello spazio di un momento, nient’altro conta che il momento presente e le ruminazioni si fermano come per magia.

Il modo in cui ridi rivela che tipo di persona sei

Se la tua risata è clamorosa

Se, quando ridi, il rumore risuona in tutta la stanza, sei sicuramente una persona esuberante. Un pò fantasiosa, non sei mai a corto di scherzi per divertire il tuo entourage. Per te, un giorno senza risate è un giorno perso e il divertimento è il motore della tua esistenza. Idealista e schietto, la tua fiducia nell’uomo a volte può esporti a amare delusioni. Tuttavia, ci vuole molto per sentirsi sconcertati. Il tuo entusiasmo per la vita è tale da dare sempre il beneficio del dubbio ai tuoi incontri. Avventuriero e pieno di luce, non ti abitui molto a un’esistenza noiosa e di routine. Il tuo atteggiamento vivace ti rende una persona spesso ricercata per la sua piacevole compagnia. L’unico aspetto negativo? La tua incapacità di concentrazione ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi.

Se le tue risate sono silenziose

Se ridi spesso internamente, è probabile che sei una persona introversa. Cerebrale, sei bravo a risolvere situazioni complesse e delicate grazie al tuo acuto senso dell’analisi. La tua timidezza non ti impedisce di avere un temperamento di leadership. Spinto da valori di coesione e ambizione, il tuo entusiasmo è contagioso e non manchi di unire le truppe nella realizzazione di una visione comune. La tua attrazione per le opere creative è inconfondibile. Se sfrutti in modo intelligente la tua sensibilità, sarai in grado di raggiungere altezze inaspettate. Il tuo lato muto a volte può sconcertare il tuo entourage. Molto incline a rifugiarti nella solitudine, alcuni dei tuoi atteggiamenti possono in qualche modo portare i tuoi cari a rchiederti più dimostrazioni.

Se la tua risata è sarcastica

Se tendi a ridere nervosamente, è molto probabile che tu sia un pò caustico. Il tuo umorismo atipico è disarmante. Vieni spesso criticato per il cinismo che mostri, i tuoi picchi incisivi non lasciano indifferenti i tuoi cari. Il tuo lato ironico è amplificato dalla tua capacità di osservare piccoli dettagli che sfuggono alla maggior parte delle persone. Sebbene il tuo aspetto impassibile intimidisca, i tuoi amici sanno che profondamente dentro di te, sei un allenatore senza pari! La tua risata insolita a volte può essere interpretata come una beffa.

Se ronfi come un maiale mentre ridi



Se a volte la tua risata è punteggiata da grugniti di maiale, è probabile che tu sia una persona un pò banale. La tua attrazione per le cose materiali ti spinge a condurre una vita bohémien ignorando le considerazioni materiali. Lungi dall’essere preoccupato per il giorno successivo, tendi ad essere un vero spirito libero. La tua relazione anarchica con il denaro ti rende in qualche modo irresponsabile. I tuoi amici si sentono divertiti dal tuo lato imbarazzante e dalla tua capacità di impantanarti in situazioni folli. La vita con te è tutt’altro che facile perché il tuo umore è in qualche modo instabile.

Perché dobbiamo ridere?

Oltre al suo aspetto piacevole, le risate sono anche un buon modo per la salute e il benessere nella vita di tutti i giorni. E per una buona ragione, la risata ha proprietà analgesiche e rafforza il sistema immunitario.

