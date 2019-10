Stasera in tv, giovedì 17 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, dettagliato elenco dei programmi proposti dai canali in chiaro

La serata si preannuncia tutta dedicata a relax e divertimento? Pare allora che manchi solo il giusto intrattenimento per renderla veramente perfetta.

Noi di CheDonna.it abbiamo una serie di suggerimenti per voi, nove per la precisione, tanti quanti i canali in chiaro più seguiti del piccolo schermo.

Tra film, serie tv e programmi di approfondimento non avrete infatti che l’imbarazzo della scelta nello scegliere che cosa seguire in tv lungo la serata di oggi.

Le varie opzioni sono tutte riportate qua sotto, nel palinsesto televisivo che vi guiderà lungo la selezione dell’alternativa maggiormente nelle vostre corde.

Scorrete le varie opportunità allora e fate la vostra scelta: una serata semplicemente impeccabile vi attende.

Stasera in tv: palinsesto giovedì 17 ottobre

Rai Uno – Un passo dal cielo – Fantasmi del passato (Fiction)

“Francesco è diviso tra la caccia a un misterioso individuo che minaccia Elena, con cui sta a poco a poco entrando in confidenza, e la difficile situazione che si è venuta a creare con Emma, che deve gestire anche l’inaspettato arrivo a San Candido del fratello Giulio. Intanto anche Valeria ha a che fare con un uomo riemerso dal passato: Ezio, il padre di Isabella, che sembra pronto a portarle via la nipote.” (Fonte: staseraintv.it)

Rai Due – Maledetti amici miei (Show)

Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi sono i quatto amici che, raggiunta e superata la mezza età, si ritrovano su un tetto con la volontà di confessare i momenti cruciali della loro vita. Li affiancheranno alcuni ospiti inattesi.

Rai Tre – Il palazzo del Vicerè (Film)

1947. Dopo secoli di dominio britannico, l’India si appresta a guadagnare l’indipendenza in un clima di contrasti etnici e religiosi.