Che cosa dicono le previsioni meteo di domani? Scopri che tempo farà questo venerdì 18 ottobre consultando le previsioni in un dettagliato prospetto zona per zona.

La settimana procede spedita e sebbene l’autunno si faccia oramai sentire alle porte, un caldo sole e temperature miti sembrano avvolgere ancora l’Italia facendoci sentire il freddo un po’ più lontano del dovuto.

Che cosa aspettarci allora per le prossime ore? Un venerdì con condizioni climatiche sostanzialmente stabili sembra attenderci ma CheDonna.it vuole fornirvi ben più dettagli per consentirvi di arrivare preparate alla giornata di domani.

Ecco allora le previsioni del tempo in uno “zoom” su nord, sud e centro Italia. Pronte per scoprire che cosa il cielo ha in serbo per voi?

Previsioni meteo domani, venerdì 18 ottobre

Sembra complessivamente stabile la situazione climatica lungo l’intero stivale, con qualche sporadica pioggia ma, soprattutto, tanto sole pronto a farci sentire ancora lontano il rigido autunno. Niente cappotto dunque, bensì uno strategico abbigliamento a cipolla per godere ancora degli ultimi giorni di tepore.

Capiamo però meglio nel dettaglio quali temperature e condizioni ci attendono lungo la giornata di domani nelle varie zone della Penisola.

Nord

Avanzano le nubi nel settentrione italiano con una nuvolosità sparsa che provoca alcuni primi fenomeni sull’arco alpino e prealpino centro orientale, in estensione a Est Alpi, Liguria e Ovest Valpadana. In compenso si mantengono stabili le temperature, con massime comprese tra i 18 e i 22 gradi.

Centro

Lasciando da parte alcune sporadiche nebbie mattutine nella valli appenniniche, il tempo si mantiene bello in tutta la zona. Peggioramenti però potrebbero verificarsi durante la notte, in particolare sull’alta Toscana. Le temperature si manterranno stabili, con massime che oscilleranno tra i 20 e i 24 gradi.

Sud

L’alta pressione in rinforzo si tramuta in una garanzia di tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per qualche annuvolamento in più durante la sera e in particolare sui versanti tirrenici. Le temperature in rialzo segnano generalmente massime comprese tra i 20 e i 25 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

