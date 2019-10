Limone e bicarbonato, gli effetti benefici della loro combinazione

Cosa succede quando mescoli il succo di limone con il bicarbonato di sodio? La loro combinazione può avere un impatto enorme sulla tua vita e salute

Mentre i benefici del limone e del bicarbonato di sodio impiegati separatamente vengono spesso decantati dagli operatori sanitari, gli effetti della loro combinazione rimangono poco conosciuti da molti. Il limone e il bicarbonato di sodio usati separatamente stanno già facendo miracoli, ma dovresti sapere che la loro combinazione può avere un impatto ancora maggiore sulla tua vita e sulla tua salute.

Tutti soffriamo di diversi mali. E sebbene il primo riflesso sia quello di prendere farmaci, dobbiamo sapere che Madre Natura ci fornisce di una fonte infinita di prodotti naturali che potrebbero aiutarci a prevenire o curare alcuni disturbi quotidiani.

Il limone è la stella dei rimedi alternativi per la salute, è presente in molte cure e consigli per la salute, da solo o in combinazione con altri ingredienti. A proposito, sapevi che uno degli ingredienti più interessanti da associare al limone è il bicarbonato di sodio? Sarai sorpreso di scoprire i benefici di questa polvere bianca versatile ed ecologica per la tua salute.

I benefici del limone per la salute

Questo agrume è apprezzato per il suo contenuto di vitamina C e potassio, il suo potere antiossidante, la sua capacità di rafforzare il sistema immunitario e i suoi numerosi benefici per la pelle. Tuttavia, queste non sono le sue uniche virtù: tratta vari disturbi legati al sistema digestivo come costipazione, indigestione, disturbi del transito intestinale, ecc. Ancora più importante, il limone ha anche capacità antivirali, antimicrobiche e antifungine.

I benefici del bicarbonato di sodio per la salute

Conosciuto per i suoi benefici sull’igiene orale, il bicarbonato di sodio ha anche benefici per la salute: aiuta a regolare l’acidità e il pH del corpo, promuovendo così la prevenzione di ulcere e bruciori di stomaco, acidosi metabolica, nonché problemi digestivi.

I bnefici di limone e bicarbonato di sodio per la salute

L’uso di questi due ingredienti in combinazione può davvero avere effetti benefici sulla salute e consentire di trattare i problemi digestivi in ​​modo ottimale.

Per preparare la miscela di succo di limone e bicarbonato di sodio, avrai bisogno di:

Un cucchiaino di bicarbonato di sodio;

Mezzo limone di origine biologica;

Un bicchiere di acqua minerale.

Preparazione:

Inizia spremendo metà del limone di origine biologica con uno spremiagrumi o manualmente con una forchetta se necessario, quindi integralo con un bicchiere di acqua minerale. Quindi aggiungere il bicarbonato di sodio prima di mescolare bene il preparato.

Si consiglia di consumare questa miscela ogni giorno, due volte al giorno se si soffre di problemi digestivi. Inoltre, al fine di ottenere risultati ottimali, è consigliabile utilizzare acqua tiepida.

Avvertenze

È essenziale consultare un professionista della salute prima di incorporare questa miscela nella dieta. Il bicarbonato di sodio può interagire con altri farmaci o semplicemente non essere adatto al tuo corpo o alle tue condizioni fisiche. È quindi assolutamente necessario chiedere il parere del proprio medico prima di consumarlo.

È fortemente sconsigliato consumare limone in caso di ustioni o ulcere allo stomaco o se si soffre di allergia agli agrumi.

