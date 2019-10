Scopri come diventano le donne dello zodiaco quando trovano l’amore e iniziano una relazione seria.

Si dice spesso che l’amore cambi al punto che anche tra amici non ci si riconosca più. Una volta fidanzati ci sono quelli che da acidi diventano dolcissimi, quelli che si allontanano del tutto gli amici per passare ogni istante libero con la propria metà e quelli che cambiano modo di fare o di pensare su determinate cose. Ogni persona cambia con l’amore, il più delle volte in meglio, altre però semplicemente in modo diverso e difficile da comprendere per chi fino a poco tempo fa gli era amico. Ciò dipende da tanti fattori come il carattere, il tipo di vita che si conduce, il rapporto di coppia che si instaura e, in piccola parte, per via all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che amano le comodità e quali impareranno a volersi presto più bene, oggi penseremo al femminile e scopriremo come cambiano le donne dello zodiaco quando trovano la persona giusta. Trattandosi di un modo di fare legato in particolar modo ai sentimenti, il consiglio è quelli di controllare anche il profilo dell’ascendente.

Come cambiano le donne dello zodiaco quando trovano la loro dolce metà

Ariete – Diventano piene di se

Quando trovano la persona giusta con la quale vivere, le donne dell’Ariete si sentono per certi versi come arrivate e ciò le porta a cambiare atteggiamento con le persone che sino al giorno prima consideravano amiche. Ovviamente non è una cosa che fanno tutte le native del segno ma quando ciò accade chi sta loro accanto può vivere la cosa con delusione. Il lato positivo è che si tratta di una fase destinata a terminare nel giro di qualche mese. Quando la routine della vita a due inizierà a stancarle, torneranno a cercare le amiche di sempre al fine di organizzare qualcosa che sappia distrarle e divertirle.

Toro – Diventano monotematiche

Quando si innamorano le native del Toro sembrano avere occhi solo per la loro dolce metà. Che si tratti solo di un sentimento ancora da verificare o di un rapporto consolidato e destinato a diventare quello di tutta la vita, la loro reazione sarà infatti la medesima ovvero quella di parlare sempre e solo di lui. Un atteggiamento che può stancare facilmente chi sta loro intorno e desidera poter condividere anche aspetti della vita che non hanno nulla a che fare con l’amore. Chi ha amici di questo segno dovrà quindi rassegnarsi a portare pazienza perché non sono persone che si stancano facilmente e potrebbero continuare a pensare e a parlare della persona che amano anche per mesi.

Gemelli – Diventano perennemente entusiaste

Chi ha a che fare con i nati sotto il segno dei Gemelli sa bene che stare il loro compagnia è un po’ come andare sulle montagne russe. Un’esperienza che per chi piace può considerarsi unica e in grado di rendere la vita di tutti i giorni avvincente. Ebbene, quando si innamorano, i nativi del segno tendono a cambiare, o meglio, ad entrare in uno stato d’animo che rimane costante per un bel po’ di tempo e che, per quanto sia positivo, può stancare. Dalle montagne russe si passa infatti ad una ruota panoramica che per quanto bella manca di quell’adrenalina che li contraddistingue in tempi non sospetti e che alla lunga può quindi risultare noiosa.

Cancro – Diventano stucchevoli

Le native del Cancro quando si innamorano ed iniziano una relazione, diventano stranamente stucchevoli. Lo fanno in particolare con la propria metà ma tendono ad essere più sdolcinate del solito anche con gli altri. Il risultato è alquanto strano, facendole apparire stucchevoli come non mai ed in netto contrasto con il loro solito modo di essere che, pur essendo dolce per certi aspetti, di solito è anche costellato di alti e bassi e di reazioni in cui si riflette una permalosità di fondo tipica delle native del segno. Tutti fattori che, almeno per i primi tempi, tendono a svanire salvo poi tornare come e più di prima dopo un certo lasso di tempo.

Leone – Vantandosi con tutti

Le nate sotto il segno del Leone sono note per il loro voler essere sempre al centro dell’attenzione e la cosa non cambia quando si innamorano e pensano di aver trovato la persona più adatta a loro. Quando ciò avviene amano vantarsi della loro conquista con chiunque gli capiti a tiro, mostrando al mondo intero quanto sono fortunate e come la vita sia sempre pronta a sorridergli. Piene di se, tendono a concentrarsi sia sul loro amore che sulla relazione in generale, beandosi di ogni aspetto positivo e cercando soluzioni alternative ad eventuali problemi. Di certo non sono tipe che si danno per vinte e anche davanti ai piccoli problemi di tutti i giorni, continueranno a mantenere una bella facciata perché alla fine, potersi vantare, è ciò che più gli interessa.

Vergine – Dispensando consigli come se fossero delle guru

Quando trovano l’amore, le native della Vergine si auto convincono di aver trovato la chiave di Volta dei sentimenti. Questo si traduce nel tentativo di dare sempre consigli a chiunque abbiano intorno, specie se si tratta di amiche che non hanno ancora trovato l’amore o che al momento sono single da un po’. Il loro atteggiamento è un misto tra voglia di mettersi cattedra e desiderio di aiutare chi, a loro avviso, si trova in una posizione di svantaggio. Ciò avviene anche se si tratta della loro prima storia e se all’interno del gruppo sono obiettivamente le meno esperte. Tutti particolari che ai loro occhi contano ben poco perché una volta trovato l’amore, il passato non avrà più alcun valore lasciando il posto ad un presente dove loro sono quelle che hanno raggiunto l’obiettivo e pertanto quelle che ne sanno di più.

