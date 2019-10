Caterina Balivo: “Non amo condurre con altri e in tv non ho amici”

Caterina Balivo, intervistata da Grazie, svela alcuni interessanti dettagli che riguardano il suo lavoro di conduttrice: “Non amo condurre con altri”

Caterina Balivo è una conduttrice napoletana molto apprezzata e seguita. È la reggina del pomeriggio di Raiuno grazie al suo programma ‘Vieni da me’ che va in onda tutti i giorni. Un talk show al quale è molto affezionata tant’è che si è trasferita da Milano a Roma solo per non lasciare la conduzione.

La Balivo è molto sincera ed nel corso di un’intervista per il settimanale “Grazia” ha rivelato che nel mondo della televisione non tutto è come sembra. Infatti, ha ammesso: “Se lavori in un ambiente così competitivo devi essere determinata altrimenti sei fuori. Agli sgambetti ho sempre reagito con dolore e tante lacrime, ma la famiglia mi ha sempre dato coraggio. Rimane al primo posto”.

Caterina Balivo confessa: “Non amo condurre con altri in tv”

Caterina Balivo è sempre stata apprezzata per la sua sincerità ed anche questa volta senza peli sulla lingua ha svelato quella che pensa. Nell’intervista per Grazia ha, infatti, svelato in non amare condurre con altri volti noti dello spettacolo, poiché non c’è un collega giusto per lei: “Se lavori in tv devi essere determinato, altrimenti sei fuori. Quando mi hanno proposto un partner ho sempre rifiutato, per il mio carattere è impossibile condurre con altri. Avrei dovuto fare un programma con la Gialappa’s e il Mago Forest ma non me la sono sentita. E mi dispiace. Ricordo che il direttore di rete di allora, Ilaria Dallatana, mi disse: ‘Caterina, è un handicap non saper dividere la scena’.

Poi aggiunge: “Il mio carattere mi ha aiutato a far andare bene i programmi, ma non sono brava con le pubbliche relazioni. Io, quando si spengono le luci, mi trasformo, non voglio più vedere nessuno. Meno male che sono nata bella, altrimenti sarei una brutta acida. Amici? In tv non ne ho. Preferisco passare il mio tempo col mio amico prete Francesco Cuciniello o le amiche di sempre. Sento il bisogno di un riscontro con la vita reale. Chi mi conosce bene dice che sono molto generosa. In realtà, il mio è un atto egoistico, perché so che il bene torna sempre. Mi presento peggiore di quella che sono. Magari mi batto per una persona senza che gli venga detto. Poi faccio una battuta acida e distruggo tutto”.

Leggi anche

>>> Caterina Balivo: “Non sono incinta” ma la foto insinua il dubbio – VIDEO

>>> Caterina Balivo e la dieta mima digiuno: “fiera di me”

>>> Gessica Notaro, il dramma a Vieni da me: Caterina Balivo piange

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI