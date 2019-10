Abiti da sposa colorati: le nuove tendenze moda del prossimo 2020, dai colori pastello alle tinte più sfumate, tutto sul new bridal dress – VIDEO

I nuovi abiti da sposa colorati sono la tendenza moda del prossimo anno. Il bianco domina la bridal week 2020, ma alcune punte pastello possono piacevolmente stupire

Leggi anche: Abiti da sposa: Ecco tutte le tendenze moda del prossimo 2020

Dai colori pastello più raffinati alle tinte sfumate di bianco. Le tendenze per il prossimo anno sono ispirate alle future spose romantiche ed eteree. Guarda il video in alto per scoprire tutte le varie sfumature

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI