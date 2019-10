Test: il modo in cui tieni la tracolla rivela la tua personalità

Come indossi di solito la tua borsa a tracolla? Una semplice risposta a questa domanda può effettivamente rivelare diversi tratti della tua personalità

Certe abitudini e gesti quotidiani non provengono dalla nostra mente cosciente ma dalla parte inconsapevole del cervello: l’inconscio. Quando proviamo a comprendere i meccanismi decisionali, ci rendiamo conto di quanto sia complesso il cervello umano.

In una logica di introspezione, sempre più persone sono interessate al potere del loro subconscio e alla sua influenza sulla loro vita. Soffermandosi sul loro modo di pensare, percepire e agire in determinate situazioni, possono avere accesso a una migliore conoscenza di se stessi.

In questo articolo, ti aiutiamo in questo processo di introspezione analizzando il modo in cui porti la borsa a tracolla.

Guarda l’immagine, chi porta la tracolla come te?

1. Primo personaggio: porti la tracolla sulla schiena

Se porti la tua borsa sul retro, significa che ti piace andare in un’avventura e vivere nuove esperienze. In effetti, non vuoi necessariamente piacere agli altri e vivi la tua vita come meglio credi. Dinamica, ti piace essere in movimento e incontrare nuove persone. Sei giocoso e ti piace diffondere la gioia intorno a te. Tuttavia, a volte non riesci a soddisfare i tuoi obblighi e cerchi piaceri ritenuti effimeri. In realtà, preferisci vivere di giorno in giorno senza stancarti di fare cose che non ti piacciono. Tendi a ricevere critiche dagli altri, ma non ci fai caso.

2. Secondo personaggio: porti la tracolla in mano

Affamato di bellezza, sei elegante e pieno di fascino. Organizzato, ti piace impostare un piano d’azione prima di raggiungere i tuoi obiettivi. In effetti, spesso è necessario assumere il controllo e anticipare gli eventi per evitare imprevisti. Sfortunatamente, gli imprevisti della vita ti impediscono delle cose, devi imparare a gestirli. Nonostante il rispetto che il tuo carattere suscita, vivi sotto costante pressione che ti impedisce di godere di molte cose.

3. Terzo personaggio: indossi la tracolla sulla spalla

Perspicace e fiducioso, puoi imporre le tue idee sugli altri. Sei intelligente e sai esattamente cosa fare per ottenere tutto ciò che desideri. Inoltre, sei molto ambizioso e aspiri a un futuro di successo. Non hai paura di correre rischi per evolvere su base giornaliera.

4. Quarto personaggio: porti la tracolla di traverso



Sei molto socievole e generoso. In effetti, ti piace condividere momenti preziosi con i tuoi cari. Non esiti mai a portare il tuo aiuto e il tuo consiglio benevolo a coloro che ne hanno bisogno. Inoltre, sei franco e non ti lasci mai influenzare dagli altri. Grazie alla tua autenticità, ispiri fiducia.

5. Quinto personaggio: porti la tracolla davanti a te

Originale, sei orgoglioso di affermare la tua differenza e di creare il tuo stile di vita. In effetti, non sei di buon umore e ti rifiuti di rispettare le regole a cui non rispetti davvero. Inoltre, sei diretto e osi dire a voce bassa ciò che gli altri pensano a bassa voce.

