Test della personalità: Come reagisci davanti ad una crisi? Guarda l’immagine e scopri come ti comporti davanti alle difficoltà

Ognuno di noi ogni giorno si trova ad affrontare problematiche e situazioni difficili: è inevitabile! Ci sono persone che sembra sappiano evitate questi colpi affrontandoli e chi invece ne esce a pezzi. La capacità di superare questi momenti difficili della vita si chiama resilienza.

Quindi oggi abbiamo deciso di proporti questo semplice test per svelare qualcosa in più della tua personalità. Come fare il test? Facilissimo bisogna ritagliarsi qualche minuto, rispondere a una semplice domanda domanda e scoprire cosa rivela su di te e sulla tua personalità

Test personalità: come reagisci davanti una crisi?

1. Donna alla finestra

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è una donna che chiede aiuto alla finestra sta ad indicare che nella vita quotidiana ti senti schiacciato dai problemi e che tutto sta cadendo a pezzi. Spesso fai la vittima perché credi che tutto accada a te, e solo a te. Devi avere maggior fiducia in te stesso ed imparare a cavartela da solo. Inoltre cerca di guardare anche le cose e le situazioni dal suo lato positivo.

2. Camino

Se la prima cosa che hai notato è il camino significa che sei una persona che cerca sempre una soluzione o un modo per fuggire, anche dalla situazione più difficili. Non ami i problemi e le situazioni complicate per questa ragione cerchi di evitarli in tutti i modi. Tuttavia devi comprendere che solo affrontandole riuscirai a superarle e per ciò devi saper accettare ance il dolore e la sofferenza.

3. Fumo

Hai visto prima il fumo? Significa che sei una persona molto drammatica. Quando ti trovi in una situazione difficile, invece di prendere il contesto di quanto accaduto per quello che è realmente tendi ad intensifichi il tutto.. esagerando. Devi imparare a prendere la vita con più leggerezza e soprattutto non devi star li a rimuginare anche dopo che la situazione si è risolta.. qual è il senso.

4. Finestra Superiore

Se la prima cosa che hai visto è la finestra superiore, significa che sei una persona che, di fronte ad un problema, lo nega fino a quando non esplode. Devi imparare ad ascoltare il tuo istinto, a parlare e a fermare la scintilla prima che esploda. Più ti tieni dentro le cose, più l’esplosione farà male.

5. Porta

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è la porta significa che sei una persona che non si fa prendere di panico neanche nelle situazioni più complesse riuscendo a mantenere sempre la calma. Il controllo è parte importante di te, così come la freddezza ma ricorda che mostrare i tuoi sentimenti non è sempre un male!

6. Finestra Inferiore

Se la prima cosa che ha notato è la finestra significa che quando ti si presenta un problema davanti tendi a fuggire. Sei molto creativo e questo ti aiuta a trovare le soluzioni per risolvere determinati problemi. Ma se utilizzi al meglio questa qualità, riuscirai anche a risolvere tutte le difficoltà facilmente.

Leggi anche

>>> Test personalità: qual è la prima cosa che vedi nell’immagine?

>>> Test: dimmi come chiudi il pugno e ti dirò chi sei

>>> Test personalità: scegli un frutto e scopri la tua personalità

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI