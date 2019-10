Sovrappeso e obeso: quali le differenze nei bambini? – VIDEO

Essere in sovrappeso o essere obeso? Quali sono le differenze nei bambini? Scoprilo attraverso il link in basso – VIDEO

Sovrappeso o obeso: quali sono le differenze quando parliamo di bambini? L’obesità infantile viene calcolata in modo differente rispetto ad un adulto, ecco perché la linea che separa l’obesità dal sovrappeso è sottile

Leggi anche: Obesità infantile: cause, conseguenze, prevenzione e cure

In età adulta il metodo più semplice per determinare l’eccesso di peso è il rapporto peso/statura chiamato Indice di Massa Corporea (IMC), per i bambini non è così. Scopri dunque qual è la differenza!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI