Sfera Ebbasta e Andrea Petagna si danno alla ristorazione ed aprono un ristorante healthy a Milano. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Il rapper Sfera Ebbasta ed il calciatore Andrea Petagna hanno deciso di aprire insieme un ristorante insieme, si chiama Healthy Color. Esso è 100% alcol free, eco-friendly e soprattutto un modo di concepire e vedere il mondo sano e a colori. Un idea nata per rispettare il proprio corpo ma principalmente il pianeta.

Ad annunciarlo è stato proprio in rapper attraverso i social. Infatti sul suo profilo Instagram ha scritto: “Oggi alle 18:00 inizia una nuova sfida, io e @andreapetagna abbiamo aperto il primo fast food healthy di Milano @healthycolormilano in Via della Moscova 41”

Leggi anche

>>> Fedez torna a parlare di Sfera Ebbasta e attacca la Lean

>>> Rovazzi su Fedez: “una cosa che succede a tanti”

>>> Sfera Ebbasta escluso da The Voice perchè “inadatto”

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!