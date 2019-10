Selvaggia Lucarelli torna a dar contro a Barbara d’Urso.

Dopo il successo dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, Selvaggia Lucarelli è tornata a dar contro a Barbara d’Urso, scrivendo un commento pungente sulla sua intervista a Sara Tommasi.

Tra le accuse, quella di non essersi informata sulla malattia della ragazza che soffre di bipolarismo e averle fatto domande scorrette. La Lucarelli ha anche fatto notare come la produzione abbia mandato in onda alcune delle immagini che la Tommasi sta cercando disperatamente di far sparire per via delle azioni commesse quando era sotto l’uso di sostanze. Cosa risponderà la d’Urso?

Per saperne di più guarda il video.

