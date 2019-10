Obesità infantile: l’errore nella quantità e qualità del cibo-VIDEO

Obesità infantile: l’errore nella quantità e nella qualità del cibo che il bambino mangia durante i pasti. L’importanza di una corretta alimentazione – VIDEO

Obesità infantile colpisce in Italia 1 bambino ogni 4. Le cause sono diverse ma é frequente che i bambini in sovrappeso non mangino quantità enormi di cibo, ma mangino male.

Gli studi dei bambini in sovrappeso indicano regimi alimentari troppo ricchi in proteine e in grassi; poveri in carboidrati complessi e in fibre, ecc.. Appare evidente come in questi casi risulti fondamentale indirizzare il bambino verso corrette abitudini alimentari. Scopri di più nel video

