Meghan ed Harry aspettano il loro secondo royal baby? E Kate e William il loro quarto genito? Pare che gli indizi di una possibile gravidanza per la duchessa di Sussex siano quasi certi. Meghan sembrerebbe aver modificato il suo stile alimentare prediligendo, ultimamente, patatine e cioccolato a volontà e, da indiscrezioni sembrerebbe che la duchessa non bevi più il vino come faceva abitualmente prima. In più altri indizi sarebbero i cambi di outfit che Meghan sembra prediligere negli ultimi tempi, sempre più ampi, morbidi. Tutto farebbe, appunto pensare ad un secondogenito per i reali d’Inghilterra ma sarà veramente così? Si vocifera anche che la cognata di Meghan, Kate Middleton sia in attesa del suo quarto royal baby. Insomma sembrerebbe una gara reale. Ma cosa ne pensano i bookmaker inglesi della lieta vicenda? Arriverà davvero la cicogna a palazzo per una di loro? Gli indizi sembrano tanti e abbastanza fondati. Scopriamo insieme quali sono

Meghan ed Harry: in attesa della seconda cicogna reale?

Secondo una fonte molto vicina alla famiglia reale, pare che la duchessa di Sussex, Meghan Markle, sia di nuovo incinta, a rivelarlo sono una serie di indizi che lascerebbero intendere una gravidanza inaspettata.Ovviamente un’ulteriore gravidanza a distanza di così poco tempo appare essere un fulmine a ciel sereno per tutti, dove è pur vero che attendevano che la duchessa ritornasse in dolce attesa, ma non in tempi così brevi. In considerazione dell’età della Duchessa che in agosto ha compiuto 38 anni, la notizia appare ancor più realistica.

A corte ancora nulla di ufficiale viene trapelato, ovviamente, ma pare che di recente, durante un viaggio in Africa, Meghan abbia sofferto molto spesso di nausee varie, tipico segno di una gravidanza, considerando anche il fatto che durante tutta la permanenza in Africa, la duchessa ha sfoggiato abiti prevalentemente morbidi e larghi, volti a coprire delle curve di troppo.

Che la coppia di coniugi reali , Meghan ed Harry, avessero intenzione di avere un altro bambino non è un mistero e che questo sia possibilmente femmina, ancora meglio, così da fare compagnia al piccolo Archie. Pare inoltre che sia stato voluto il fatto che la Markle risulti incinta in tempo così ristretti dall’ultimo parto, consentendo in tal modo di crescere i bambini insieme, ed essere così coetanei. Per quanto riguarda invece l’eventuale nome del futuro pargolo, pare che si conoscano già le eventuali intenzioni dei genitori: infatti se nascerà una bambina, si chiamerà Elizabeth, in onore della bisnonna, mentre se dovesse essere un altro maschio, il bambino si chiamerà Oliver. Che la coppia di coniugi reali , Meghan ed Harry, avessero intenzione di avere un altro bambino non è un mistero e che questo sia possibilmente, ancora meglio, così da fare compagnia al piccoloPare inoltre che sia stato voluto il fatto che larisulti incinta in tempo così ristretti dall’ultimo parto, consentendo in tal modo di crescere i bambini insieme, ed essere così coetanei. Per quanto riguarda invece l’eventuale, pare che si conoscano già le eventuali intenzioni dei genitori: infatti se nascerà una bambina, si chiamerà, in onore della bisnonna, mentre se dovesse essere un altro maschio, il bambino si chiamerà Dal magazine Life&Style il quale ha dato la presunta notizia dell’ipotetica gravidanza di Meghan, sembra che il principe Harry sia scoppiato in lacrime dalla gioia.i Duchi del Sussex sperano che questo secondo bebè possa ricucire lo strappo coi Duchi di Cambridge, William e Kate. Ad aiutare in questo senso, potrebbe arrivare anche la quarta gravidanza di Kate. Ribadiamo che sono solo “voci di corridoio” e nulla ancora è reale, tanto che Harry ad oggi ancora non ha conferito con la Regina Elisabetta che, in questi casi, deve essere la prima ad apprendere la notizia di una possibile gravidanza. Non è avvenuto, invece, con l’altro nipote reale, il duca di Cambridge, William, il quale pare abbia chiesto un incontro proprio con la Regina in questione, sarà per riferirle della lieta novella? Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda la gravidanza reale, il gossip in generale CLICCA QUI!

Kate Middleton: 4° royal baby per la duchessa di Cambridge?

I bookmaker inglesi sono però di tutt’altro parere riguardo la gravidanza della duchessa Meghan. Infatti pare che le indiscrezioni diano (quasi per certa) un’altra gravidanza, sempre reale, quella di Kate Middelton. Per la duchessa sarebbe la quarta gravidanza dopo quella di George, Louis e Charlotte. I bookmaker sono così certi che hanno chiuso anche le puntate in merito. Se così fosse, e se così fosse anche per l’altra duchessa, Meghan, allora il protocollo reale salterebbe. Perché pare che non si possano avere due gravidanze a corte nello stesso periodo, questo per non creare ombre su un reale piuttosto che un altro. Quindi dovrebbero alternare le buone notizie che portano loro una buona attenzione da parte del popolo. Ecco perché i bookmakers danno per certi una sola gravidanza a corte, quella appunto di Kate. Ma vi sono indizi in merito? Pare proprio di sì, vediamo quali

Gli indizi della probabile quarta gravidanza di Kate Middleton

Uno degli indizi chiave è dato proprio dalla piccola Charlotte, l’ultima figlia dei duchi di Cambridge. Sembrerebbe che proprio la piccola Charlotte abbia detto a scuola in questi giorni che “presto sarebbe arrivata una sorellina”.

Un altro indizio, invece è dato dal viaggio che Kate e William stanno affrontando proprio in questo periodo in Pakistan, a distanza di 30 anni dall’ultima visita di Lady Diana. L’indizio in questo caso è dato dal fatto che durante il viaggio, la coppia reale ha inserito nel protocollo anche un dottore e questo non è mai successo in precedenza.

Terzo indizio dato dagli osservatori più attenti è il cambio di look della duchessa di Cambridge, Kate per quanto riguarda la sua capigliatura. Infatti secondo esperti di protocollo reali ad ogni annuncio di gravidanza Kate Middleton ha accompagnato la notizia con un cambio nell’acconciatura.

Il quarto indizio vede la duchessa Kate toccarsi più volte la pancia nel giorno dell’inaugurazione del suo terzo giardino. Ma ciò che ha fatto letteralmente impazzire i bookmaker è stata l’improvvisa e alquanto sospetta visita privata di William a Sua Maestà nella residenza di Balmoral. Insomma, c’è chi scommette che manchino pochissime ore all’annuncio ufficiale. Sarà vero?

