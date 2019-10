Astrologia: questi segni zodiacali amano le comodità

Scopri quali sono i segni zodiacali che amano le comodità e che nella vita preferiscono rilassarsi.

Fonte Istock photo

La vita è un viaggio unico e irripetibile che ognuno sceglie di percorrere come meglio crede. Ci sono persone che amano tuffarsi a capofitto tra le varie esperienze, altre che amano il brivido dell’avventura e altre ancora che preferiscono godersi ogni singolo istante, trovando di volta in volta dei momenti nei quali riposarsi per ammirare il paesaggio. A seconda del carattere e del modo di essere ci si trova a prendere decisioni diverse che possono cambiare le esperienze di vita portando persino a risultati diversi. Come spesso accade, queste differenze dipendono dal carattere, dalle esperienze vissute e in parte anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che impareranno a volersi presto più bene e quali sono quelli che sognano o che sono invece razionali proveremo a capire quali sono quelli che più di tutti amano le comodità e quali, invece, possono benissimo farne a meno.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, lo zodiaco CLICCA QUI!

Astrologia: i segni zodiacali che amano le comodità e quelli che possono farne a meno

Fonte Istock photo

Ariete – Quelli che stanno bene anche senza troppe comodità

I nati sotto il segno dell’Ariete sono per certi versi strani in quanto se da un lato amano la vita semplice e senza preoccupazioni, dall’altro sono attratti da tutto ciò che può sorprenderli e, tra le tante cose, spiccano ovviamente situazioni avventurose o in grado di fargli provare emozioni forti. Sebbene non disdegnino le comodità, quando ne sono circondati per un po’ finiscono infatti con l’annoiarsi al punto da desiderare di cambiare le cose e di vivere una vita più ricca di emozioni. Comodità si, quindi, ma nelle giuste dosi. Dopotutto, i nativi del segno sono noti per il loro essere sempre proiettati in avanti e bisognosi di una vita ricca di adrenalina.

Fonte Istock photo

Toro – Quelli che vivono per le comodità

I nativi del Toro non potrebbero assolutamente vivere senza le loro comodità. Si potrebbe dire che per loro l’esistenza sia una continua ricerca di comfort zone da scoprire e sperimentare. Amanti della bella vita, prediligono tutto ciò che gli consente di rilassarsi e di godere di tutto ciò che di bello c’è al mondo. Questa mentalità li porta ovviamente ad evitare situazioni adrenaliniche o in grado di mettere in pericolo la loro voglia di relax, specie se il rischio è quello di veder compomessi momenti per loro importanti come le serate da passare in casa o i week end in cui oziare in giro con gli amici o la dolce metà. Di loro si può quindi dire che sono tra i segni che all’interno dello zodiaco hanno bisogno di maggior comodità al punto che senza potrebbero arrivare a sentirsi persi.

Fonte Istock photo

Gemelli – Quelli che non hanno bisogno di molte comodità

I nati sotto il segno dei Gemelli sono spesso duali e questo li porta a cambiare spesso idea su tantissime cose. Quando si parla di comodità, però, non hanno una particolare ideologia. Se da un lato non le disdegnano, apprezzando la possibilità di rilassarsi e godersi la vita senza troppi sforzi, dall’altro per via del loro bisogno di cambiare sempre routine, si sentono attratti anche da tutto ciò che si trova al di fuori della loro comfort zone. Questo fa di loro persone costantemente in mutazione e sempre pronte a cambiare modo di fare e di essere, anche per quanto riguarda le comodità.

Fonte Istock photo

Cancro – Quelli che amano tutte le comodità

I nativi del Cancro sono da sempre attratti da tutto ciò che è comodo e questo perché sono fondamentalmente persone pigre e sempre in cerca di un modo per rilassarsi e prendersela comoda. Quando si trovano a vivere qualche situazione che li obbliga ad uscire dalla loro comfort zone si sentono quindi in ansia e decisamente senza equilibrio. Se dipendesse da loro passerebbero le giornate in casa, sorseggiando qualcosa di buono e trascorrendo il tempo tra chiacchiere con gli amici e riposini ristoratori. Una vita un po’ troppo idilliaca e di difficile concretizzazione ma che non si fermano mai di ricercare, anche a costo di stravolgere i piani di chiunque gli sta intorno.

Fonte istock photo

Leone – Quelli che amano le giuste comodità

Per i nati sotto il segno del Leone le comodità sono un lusso che è giusto concedersi dopo la fatica del lavoro o di una giornata ricca di impegni. Così, se da un lato si può dire che sono tra i segni che apprezzano tutto ciò che è comodo, dall’altro non si può negare il fatto che siano sempre in prima linea quando si tratta di lavorare sodo per ottenere ciò che desiderano. Il loro è pertanto più una sorta di dare e avere dove le comodità giungono per portare il giusto riposo dopo tanto lavoro.

Fonte Istock photo

Vergine – Quelli che hanno bisogno delle comodità

Per i nativi della Vergine non si tratta tanto di quanto amino o non amino le comodità ma del bisogno che ne hanno. Sebbene non si tirino mai indietro quando si tratta di lavorare sodo per raggiungere un obiettivo, sono infatti estremamente legati al concetto di comodità e questo fa si che vivano gran parte della loro vita legati a quella che per loro è di fatto una necessità. Una vita priva della loro comfort zone è per loro impensabile almeno come lo sarebbe non dormire la notte. Per questo motivo si adoperano sempre in modo di ritagliarsi degli spazi nei quali rilassarsi e ricaricarsi al fine di sentirsi sempre al meglio per affrontare con la giusta lucidità le incombenze di ogni giorno.

Clicca su successivo