Astrologia: lo spirito animale che governa ogni segno zodiacale

Ecco lo spirito animale che governa il tuo segno zodiacale e influenza la tua personalità

In astrologia, è abbastanza comune definire i tratti di un individuo secondo diverse entità. Tra questi, troviamo lo spirito animale. Una percezione della personalità secondo l’affiliazione astrale e le caratteristiche della creatura a cui è associata. Scopri senza indugio quale spirito animale governa la tua personalità in base al tuo segno zodiacale.

Lo spirito animale di ciascun segno zodiacale

Se ti identifichi con un animale da sempre, potrebbe essere che quest’ultimo sia davvero lo spirito che governa la tua personalità. Tuttavia, le stelle potrebbero avere un parere differente e sorprenderti. Scopri lo spirito animale che gli astri hanno associato ad ogni segno zodiacale.

Ariete: la ferocia della tigre

La tigre rappresenta la forza dell’Ariete. Primo segno dello zodiaco, quest’ultimo si distingue dagli altri per la sua ferma determinazione. Il suo nativo ottiene sempre ciò che vuole e consegna le sfide che può affrontare sulla sua strada.

Toro: l’intelligenza del delfino

L’intelligenza del delfino è uno dei tratti principali che caratterizzano il nativo del Toro. Se ne fai parte, stai conducendo una ricerca spirituale verso il tuo equilibrio interiore. Sei generoso e installi un clima di fiducia in coloro che ti circondano. Sei amichevole come il delfino.

Gemelli: lo stratagemma del polpo

Il nativo dei Gemelli è noto per la sua doppia personalità e astuzia. Ma tende anche a nascondere il suo lato emotivo. È sufficiente che si senta sicuro per rivelare la sua natura sensibile e benevola.

Cancro: lealtà del cane

Se stai cercando un vero amico, qualcuno che sarà lì per te, non importa quale, allora non troverai meglio del nativo del Cancro. Fedele e affettuoso, detesta il tradimento in tutte le sue forme.

Leone: l’autostima del pavone

È una persona affascinante e tiene molto al suo aspetto e vuole apparire nella sua luce migliore. È anche un individuo che si assicura di avere sempre qualcosa di cui vantarsi per il suo entourage.

Vergine: la nobiltà dell’orso

Il nativo del segno della Vergine è un essere protettivo per natura, con un cuore grande e abbastanza affettuoso. Tuttavia, può essere impaziente quando le cose non vanno secondo i suoi piani. Questo è uno dei motivi principali della sua insoddisfazione. Ma non dimentica di stare con i suoi parenti quando hanno bisogno di lui.

Bilancia: la saggezza dell’elefante

L’elefante è l’animale rappresentativo della saggezza e anche il nativo della Bilancia. L’unica differenza sarebbe la continua ossessione di quest’ultimo per acquisire un certo equilibrio nella sua vita. L’equilibrio tra la sua vita professionale e la sua vita personale deve essere sempre nel mezzo.

Scorpione: il misticismo del gatto

Lo Scorpione è per definizione astrale un essere oscuro, mistico e misterioso. Come il gatto, il nativo di questo segno fa fatica ad aprirsi agli altri e fidarsi di loro. Vede oltre ciò che gli altri possono percepire, può penetrare nella tua anima.

Sagittario: la sagacia del lupo

Il Sagittario è sinonimo di forza, intelligenza, pur essendo una persona molto socievole. Come il lupo, è un ottimo amico che sarà sempre lì per guidarti. I suoi obiettivi sono una priorità e farà tutto il possibile per raggiungerli.

Capricorno: la regalità di Leone

Il nativo Capricorno è nato per essere un leader, ha anche l’arte di nascondere le sue emozioni quando stabilisce una strategia. L’importante per lui è raggiungere il suo obiettivo. È fatto per grandi responsabilità che non avrà difficoltà a garantire.

Acquario: l’intuito dello scimpanzé

L’Acquario è una persona distinta, con un gusto insolito per l’eccentricità. È anche impulsivo, il che spesso lo porta a fare errori. Fortunatamente per lui, la sua intuizione di solito lo aiuta a recuperare.

Pesci: la saggezza mistica del gufo

Il Pesci non si circonda di persone, preferisce mantenere la sua intelligenza per sé. Soprattutto perché i suoi argomenti di conversazione sono fuori dal comune. È abbastanza difficile per lui trovare un orecchio in ascolto.

