Come si sviluppa la regolazione emotiva nel bambino-VIDEO

Come si sviluppa la regolazione emotiva nel bambino? Perché è importante conoscerne lo sviluppo e come aiutarlo a regolare le emozioni – VIDEO

Saper regolare l’emozione nel bambino è un’attività psichica complessa e articolata ed è fondamentale per un buon adattamento sociale. Sapere come si sviluppa la regolazione emotiva nel bambino è fondamentale per aiutarlo a capire le emozioni che prova

Scopri le varie fasi dello sviluppo emotivo di tuo figlio nel link video in alto

