Volete sapere che tempo farà domani? CheDonna.it anche oggi è pronta a fornirvi le previsioni meteo, tutto ciò che c’è da sapere per ogni area della Penisola. Non fatevi trovare impreparate dalle condizioni meteo!

La giornata di oggi appare ancora lontana dal giungere a termine ma voi già tendete l’occhio al domani? CheDonna.it è allora il vostro miglior alleato per progettare un mercoledì da 10 e lode.

Quale via migliore per garantirsi una giornata impeccabile se non quello di essere veramente preparate a tutte le evenienze? Certo, non possiamo predire le sfide che scuola, lavoro e i vari impegni vi metteranno davanti ma possiamo almeno fare in modo che pioggia o caldo afoso non vi colgano di sorpresa.

Le previsioni del tempo servono proprio a questo, a far sì che il cielo non possa rendere la vostra giornata ancor più ostica.

Consultiamo allora insieme le previsioni meteo di domani!

Previsioni meteo domani, mercoledì 16 ottobre

Torna il bel tempo sulla maggior parte della Penisola, con le nubi che lasciano spazio al sole e temperature sostanzialmente stabili.

Osserviamo però in dettaglio le condizioni climatiche zona per zona.

Nord

Sebbene persista ancora qualche addensamento mattutino, in particolare sul Triveneto, la tendenza sembra tendere comunque ad un generale e sensibile miglioramento in tutte le regioni settentrionali. Anche le temperature appaiono in rialzo, con massime comprese tra i 18 e i 22 gradi.

Centro

Nessun fenomeno significativo o semplice piovasco anche le si preannuncia una mattinata all’insegna della variabilità lungo il versante adriatico. Il cielo andrà poi schiarendosi nel corso della giornata sebbene le temperature appariranno comunque in lieve calo, con massime che si aggireranno tra i 20 e i 24 gradi.

Sud

Un meridione diviso dal punto di vista meteorologico in questa giornata di mercoledì con una forte instabilità su fascia tirrenica, Appennino e rilievi della Sicilia, annessa a piogge e acquazzoni sparsi, ma assai più asciutto nelle altre zone. Le temperature invece appaiono come stabili, con massime comprese tra 22 e 26 gradi.

