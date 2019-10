Il Collegio 4, cast: ecco chi sono i 20 nuovi alunni e i professori

Il Collegio 4: tutto quello che c’è da sapere sul cast, gli alunni e l’ambientazione del famoso programma di Rai2

La nuova edizione de Il collegio 4, sarà trasmessa su Rai2 da martedì 22 ottobre. L’obiettivo è quello di conseguire la Licenza di Scuola Media rinunciando all’uso di smartphone, computer, televisione, Internet e social network ma soprattutto seguendo la rigida disciplina del collegio. Infatti i ragazzi saranno costretti a seguire le rigide regole e le lezioni imposte dai docenti e dal preside. Al programma parteciperanno 20 ragazzi, 10 maschi e 10 femmine.

La nuova edizione del format sarà ambientata nel 1982 e prevede alcune novità. Infatti, rispetto alla passata edizione, non ci sarà più la voce narrante di Giancarlo Magalli che verrà sostituito dalla conduttrice televisiva Simona Ventura.

La location è la stessa di sempre: il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. La struttura fu creata per volontà di San Carlo Borromeo nel 1579. All’epoca veniva utilizzata, per l’appunto, come collegio maschile e femminile, come istituto scolastico per i semi-convittori e per gli studenti esterni.

Il Collegio 4, cast: i ragazzi

A rivelare in anteprima i protagonisti è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni mentre i loro profili Instagram sono stati scovati dal portale TvZap.

Aresta Mariana: 16 anni di Bitritto (BA), soprannominata la supponente. (Instagram)

Brondin Martina, 17 ani di Albignasego (PD). L’artista (Instagram)

Busciantella Ricci Asia, 15 anni di Trevi (PG). La strafottente (Instagram)

Cardamone Francesco, 14 anni Roma. Il narciso

Ciupilan George, 17 anni di Stella (SV). Il dongiovanni (Instagram)

Crispino Vincenzo, 16 anni di Napoli. Il gigante buono (Instagram)

D’Addario Vilma Maria, 15 anni di Potenza. La chiacchierona (Instagram)

Djordjevic Alex, 15 anni di Nerviano (Mi). Il macho (Instagram)

Dorelfi Claudia 14 anni Roma. La sanguigna (Instagram)

Fazzi Samuele 17 anni di Massa. Il musicista (Instagram)

Gioia Maggy 14 anni di Milano. La saputella (Instagram)

Maggio Giulio 15 anni di Montespertoli (Fi). La peste (Instagram)

Matera Benedetta, 14 anni Napoli. La peperina (Instagram)

Montuori Gabriele 14 anni di Marcianise (CE). Il dottore (Instagram)

Musella Gianni Nunzio 17 anni di Moncalieri (TO). Il rapper (Instagram)

Piccamiglio Alysia 15 anni di Soldano (IM). La leonessa (Instagram)

Piccione Sara 16 anni di Dolo (VE). Miss dolcezza (Instagram)

Robbiano Nicolò 15 anni di Quattordio (AL). Il disc jockey (Instagram)

Tricca Mario 15 anni di Castel Madama (Roma). Il filosofo (Instagram)

Zacchero Roberta Maria 16 anni di Torino. La ribelle (Instagram)

Il Collegio 4, cast: i professori

Per quanto riguarda il corpo docente de Il collegio 4, sarà formato da:

Paolo Bosisio: il preside del collegio

Andrea Maggi: è il docente di Italiano ed Educazione Civica, ha 44 anni ed è di Pordenone

Daniele Calanna: è il docente di Educazione fisica

David Wayne Callahan: è il docente di Ingrese, ha 50 anni ed è di Baltimora

Luca Raina: è il docente di Storia e Geografia, ha 44 anni ed è di Legnano

Alessandro Carnevale: è il docente di Educazione artistica, ha 28 anni ed è di Savona

Maria Rosa Petolicchio: è il docente di Matematica e Scienze, ha 53 anni ed è di Salerno

Lucia Gravante: è il docente di educazione tecnica e Sorvegliante, ha 50 anni ed è di Torino

Piero Maggiò: è il docente di educazione tecnica e Sorvegliante, ha 53 anni, ed è della Svizzera,

Giovanna Giovannini: è il docente di Educazione musicale

Valentina Gottlieb: è il docente di Aerobica

Carlo Santagostino: è il docente di Informatica

Carmelo Trainito: è il docente di Breakdance.

