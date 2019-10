C’è posta per te torna in onda: ecco quando, video

C’è posta per te tornerà in onda con la nuova stagione per raccontare nuove ed emozionati storie. Ecco la data del ritorno di Maria De Filippi, video.

C’è posta per te tornerà presto in onda con Maria De Filippi per raccontare nuove ed emozionanti storie di persone che cercano il primo amore o che sperano di riconciliarsi con persone della propria famiglia. La data da segnare sul calendario è sabato 11 gennaio. Chiunque abbia una storia da raccontare può scrivere al sito ufficiale del programma Witty Tv accedendo alla sezione “racconta la tua storia”.

