Astrologia: questo è il modo in cui reagiscono i segni zodiacali dopo una rottura

Scopri come reagiscono i vari segni dello zodiaco quando finisce un amore. La risposta delle stelle segno per segno.

Le relazioni sentimentali hanno sempre qualcosa di speciale. Ci si innamora, si sceglie di condividere più aspetti di se e della propria vita con la persona amata e si provano sentimenti destinati a restare impressi nel cuore, a volte anche dopo essersi lasciati. Ed è proprio per la portata dei sentimenti che si arriva a provare che lasciarsi può risultare doloroso, facendo si che la rottura arrivi come qualcosa di traumatico e dal quale riprendersi il prima possibile. Ovviamente, non tutti reagiscono allo stesso modo e se da un lato ci sono coloro che si riprendono solo dopo diverso tempo, dall’altro c’è chi invece non ha bisogno neanche di un giorno. La differenza nel modo di reagire dipende ovviamente da tanti fattori come l’entità del sentimento che si provava, il carattere, le esperienze passate e, inutile dirlo, l’influenza che le stelle hanno su ogni segno zodiacale. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la reazione che i vari segni dello zodiaco hanno quando arriva loro un sms importante e quali sono i segni zodiacali che impareranno a volersi presto più bene, scopriremo qual è la reazione che i segni hanno dopo una rottura. Visto che si tratta di una argomento che riguarda emozioni e sentimenti, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente del segno che si vuole controllare in modo da avere un’idea più chiara.

Astrologia: come reagiscono i segni zodiacali dopo una rottura sentimentale

Ariete – Quelli che si riprendono in fretta

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che si buttano a capofitto su tutto e ciò vale anche per le relazioni sentimentali. Quando gli piace qualcuno non perdono tempo tra sguardi e ammiccamenti ma vanno subito al sodo. Anche l’amore non tarda ad arrivare e questo fa si che le loro storie siano solitamente rapide e intense. Come tutto, però, anche un amore può finire e quando finisce loro sono tra i segni dello zodiaco che prendono le cose con maggior serenità. Sebbene all’inizio possano apparire nervosi o bisognosi di starsene per conto proprio al fine di metabolizzare quando accaduto, nel giro di pochi giorni, tendono a rialzarsi e a riempirsi di cose da fare. Consapevoli di aver solo bisogno di tempo, tendono ad occupare il loro trovando sempre nuove cose da fare al fine di tornare a sorridere il prima possibile.

Toro – Quelli che si riprendono senza grossi problemi

Sebbene siano persone romantiche e molto legate ai sentimenti, i nativi del Toro sono più bravi a riprendersi di quanto non si pensi. Quando una storia finisce, all’inizio tendono a fare di tutto per riprendere le cose ma se si accorgono che non c’è modo, si riprendono subito, magari soffrendo un po’ in silenzio ma senza darlo a vedere. Mettendo da parte il dolore, ritengono infatti di riuscire ad astrarsi più facilmente da ciò che provano e, testardi come sono, riescono quasi sempre nel loro intento. Per questo motivo, sebbene quando presi siano davvero coinvolti, una volta terminata una storia, possono apparire davvero freddi e tutto perché per loro il tempo è qualcosa di davvero prezioso, forse ancor più dell’amore ormai andato e per il quale non intendono perdersi troppo in lacrime.

Gemelli – Quelli che superano tutto con un sorriso

I nati sotto il segno dei Gemelli, tendono a vivere le cose con un’intensità davvero sorprendente. Sebbene fin quando sono coinvolti sembrano disposti a dare tutti se stessi per far andar bene la loro storia d’amore, quando questa finisce, dopo aver pianto e dato di matto, si rialzano sorprendendo sempre tutti. Per loro, infatti, non c’è nulla di irrecuperabile nella vita e se da un lato sono dei grandi romantici, dall’altro amano anche la loro libertà, al punto da prendere la fine di una storia come un modo per riappropriarsi di alcuni spazi che con il tempo erano andati persi. Comprenderli è quindi davvero difficile anche se ciò che conta davvero è che loro riescono a riprendersi sempre e comunque e tutto con un sorriso. Lo stesso che probabilmente li condurrà dritti verso una nuova storia d’amore.

Cancro – Quelli che ci mettono un po’ prima di riprendersi

I nativi del Cancro non sono soliti prendere le cose negative della vita con senso pratico. Davanti alla fine di una storia, finiscono quindi con il deprimersi, piangersi addosso e cercare in tutti i modi di riprendere quanto possibile o, se sono stati loro a scegliere per la rottura, a convincersi di aver agito del modo giusto. Ciò li porta quasi sempre a parlare di quanto accaduto con amici, parenti e persino conoscenti, angosciandosi e disperandosi per tutto ciò che è ormai andato. Dopotutto, abitudinari come sono, anche la sola idea di doverle cambiare e tornare nel mondo per come lo conoscevano prima di trovare l’amore, è per loro già fonte di tristezza. Per fortuna, anche se ci vuole un po’, alla fine riescono a riprendersi e questo anche se rivedere la persona amata, sarà sempre fonte di dolore.

Leone – Quelli che apparentemente si riprendono presto

I nati sotto il segno del Leone non amano farsi vedere abbattuti o in condizioni poco felici. Per questo motivo, anche dopo la fine di una storia importante, pur soffrendo, cercano sempre di stare su con il morale, mostrandosi al meglio delle loro possibilità. Per farlo tendono a buttarsi a capofitto sul lavoro, incontrare gente e magari partire persino per un viaggio (ancor meglio se di lavoro). Questo, però, non significa che non stiano soffrendo dentro. Anzi, il più delle volte ci mettono davvero molto a riprendersi e quello che mostrano al mondo è solo una parvenza di normalità che dentro di loro non esiste. In compenso, però, quando alla fine si riprendono tendono a dimenticare del tutto la persona che un tempo avevano così amato.

Vergine – Quelli che ci mettono un po’ a razionalizzare la cosa

I nativi della Vergine sono solitamente così abituati a razionalizzare su tutto che devono farlo anche quando una storia nella quale credevano giunge alla fine. Sebbene soffrano, infatti, da un lato riescono a far pace con il loro cuore. Ciò non avviene, però, con la ragione che li porta a chiedersi in primo luogo come hanno fatto a non capire che la storia vissuta con tanta intensità non era destinata a durare. In altre parole, la loro reazione è quella di pensare e ripensare a quanto accaduto e seppur non coinvolti sentimentalmente finiscono con l’essere distratti dal troppo pensare, al punto da rischiare di cogliere nuove opportunità.

